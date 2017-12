Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

SILVANO DECLINA. En momentos en el que el PRD se desmorona por el desprestigio de los “chuchos”, el grupo dueño de la franquicia de lo que queda del sol azteca, y un escenario en que las autoridades electorales decretaron el cese de Alejandra Barrales, como dirigente del PRD, en una maniobra desesperada, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anuncia su declinación a favor de Miguel Ángel Mancera para que sea el candidato presidencial del llamado Frente Ciudadano, lo cual es un golpe a Ricardo Anaya, quien se pensaba quedar con todo, con el santo y las limosnas, y con la candidatura presidencial. Por lo visto, el Frente Ciudadano hace agua y eso afecta sobre todo al panista Ricardo Anaya, quien enfrenta fuego amigo dentro del PAN por parte de los calderonistas que prefieren al candidato del PRI, Pepe Meade, que a Ricardo Anaya, y en el PRD hay una gran escisión entre las diferentes tribus que lo conforman. Hay incluso llamados a apoyar a López Obrador, lo que erosiona al PRD y al Frente Ciudadano, mismo que parece estar naufragando y llevando al traste con las aspiraciones presidenciales de “Ricky Ricón”, el flamante dirigente del blanquiazul Ricardo Anaya.

LA FOTO COMO ESTRATEGIA. Hay quienes me dicen que a José Manuel Romero ya se le cayó toda posibilidad de acceder al Senado, porque al perder Osorio Chong, su gallo, como fallido candidato presidencial, queda fuera de toda posibilidad, pues, en su momento, Romero Coello abandonó el proyecto de Videgaray, Nuño y Meade, que es el que a la postre se alzó con la postulación presidencial del tricolor. Sin embargo, Romero va a todas y ya se tomó una “selfie” con José Antonio Meade y la anda difundiendo donde se pueda. En el pasado eso le funcionó con Peña Nieto. A donde quiera que iba Peña Nieto, Romero se acercaba y le pedía tomarse una foto y luego la publicaba, y así logró meterse al gabinete en el Imjuve. Ahora, le apuesta a la foto suya en grandes espectaculares por todo el estado, una enorme foto, pero cero ideas o sustento ideológico de su proyecto. Asimismo, Romero no es muy apreciado entre las bases priistas y en el grupo en el poder estatal. Veremos el desenlace en un horizonte en el que por los amarres que se hacen a nivel nacional, la candidatura de Virgilio Mendoza al Senado de la República lleva mano. En cuanto al Senado, por Morena se definen las candidaturas de Indira Vizcaíno y de Joel Padilla Peña, y por el PAN se destacan los perfiles de Luis Ladino, Gretel Culin y Fernando Antero. Por el PRI además de Virgilio se menciona a Fernando Moreno, Kike Rojas, Ximena Puente, entre otros. Para la diputación federal por el primer distrito se destaca, por el PRI, a Agustín Morales, Mely Romero, Rogelio Rueda, y por el segundo distrito, a Gaby Benavides en un esquema de alianza con el Partido Verde, además de Francisco Zepeda. Veremos cómo se definen los diversos escenarios tomando en cuenta que el PRI aspira a retener la Presidencia de la República, pero con el soporte regional de candidaturas competitivas en todos y cada uno de los estados. En un contexto sumamente competido, de alta exigencia electoral, no hay lugar para vacilaciones y medias tintas. No se puede regalar nada y quienes no tengan fuerza electoral, mejor que ni se metan.

AMNISTÍA O NARCOESTADO. Mucha ámpula levantó en todos los medios nacionales la propuesta de López Obrador de conceder una amnistía a los líderes del narcotráfico para pacificar el país, con lo que de inmediato le llovieron descalificaciones por parte de diferentes actores como Ricardo Anaya, quien de plano la calificó como una propuesta demencial, “otra más de las locuras de López Obrador”; asimismo de Margarita Zavala, quien dijo que es una apuesta por la impunidad, en tanto que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, la descalificó diciendo que eso puede conducir a un “narcoestado”, lo cierto es que es una propuesta muy provocadora por parte de AMLO pero, a la vez, revela su fuerte olfato político, pues propone el debate, los temas de la agenda nacional y, ante las constantes masacres y la tremenda inseguridad que se padece en el país, cualquier propuesta debe ser sometida a exploración y escrutinio.

