Hablemos Derecho: Osafig

Una de las noticias que fueron dadas a conocer la semana pasada por diversos medios de comunicación, es la renuncia de Carlos Armando Zamora González como Auditor Superior del Estado.

Según refirió el aún titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, su renuncia será efectiva a partir del día 15 de diciembre de este año, por lo que desde el día 16 del mismo mes, el Osafig carecerá de titular, una vez que esto suceda, ¿qué pasará con el Osafig según señala la normativa aplicable?

Al respecto, el artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado señala: “El Auditor Superior del Estado será suplido en sus ausencias temporales por el Auditor Especial del Área Financiera y de Obra Pública, en ese orden. En caso de falta definitiva, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios realizará el proceso previsto en esta Ley para la designación del Auditor Superior del Estado.”

En ese sentido, acorde a los artículos 77 y 78 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el procedimiento para designar al Auditor Superior del Estado sería el siguiente: 1. La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios formulará la convocatoria correspondiente, a efecto de recibir durante un período de 48 horas contados a partir de la fecha de expedición de la convocatoria, las solicitudes para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado.

Concluido el plazo anterior y recibidas las solicitudes con los requisitos previstos en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima y en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, así como los documentos señalados en la convocatoria; la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios procederá a la revisión y análisis de las mismas, proponiendo el nombramiento a ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, el cual se someterá a consideración del Pleno debiendo aprobarlo al menos dos terceras partes de los diputados presentes en dicha sesión. La persona designada para ocupar el cargo, protestará ante el Pleno del Congreso en los términos previstos por el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

¿Qué requisitos exige la ley para ser Auditor Superior del Estado? Acorde a los artículos 117 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los requisitos son los siguientes: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no tener otra nacionalidad. 2. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de su designación y no más de 75 años. 3. No haber sido condenado por delito doloso. 4. Gozar de buena reputación. 5. Tener perfil idóneo para el cargo en razón de sus antecedentes laborales y profesionales. 6. Contar al día de su designación con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 7. Contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. 8. No haber tenido cargo de Secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, Consejero Jurídico, Fiscal General del Estado, Contralor del Estado o del Municipio, Presidente Municipal, Senador, Diputado federal o local, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento o dirigente de Partido Político durante los cuatro años previos al de su designación, y que en el ejercicio de la función pública no haya sido sancionado por hechos de corrupción.

POST SCRIPTUM: Como Oficial Mayor del Congreso del Estado tuve la oportunidad de coincidir en diversas ocasiones con el licenciado en Administración Financiera Carlos Armando Zamora González, siendo siempre recibido con un excelente trato, pudiendo observar también el profesionalismo y capacidad que le caracterizan. Por esas cualidades tengo la firme convicción de que el futuro le depara grandes logros.

¡Mucho éxito, Armando, en tus nuevos proyectos!

