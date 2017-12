A media semana: Rumbo a la grande

Sin duda alguna los últimos días han sido trepidantes para José Antonio Meade Kuribreña, virtual candidato del PRI a la Presidencia de la República y quien se llevó mayoritariamente la cobertura de los medios informativos nacionales desde el ritual jurásico de su destape hasta su registro el domingo pasado; sin embargo, para decepción de los priístas y a pesar de la acogida que le dieron aún sin pertenecer a su partido, el pentasecretario no avanzó en las preferencias electorales, según las encuestas serias ni siquiera pudo desbancar a Ricardo Anaya del segundo lugar, luego entonces, a pesar que falta mucho tiempo para el 1 de julio, el panorama para el tricolor no es nada halagador, tendrán que esforzarse al máximo para prender la campaña del ahora denominado Pepe Meade, de lo contrario, tienen reservado el escalón más bajo del pódium, o sea, medalla de bronce. De paso, deben entender, de una vez por todas, que con selfies no van a ganar la contienda; las poses no votan.

Por otro lado, el puntero de las encuestas, con Andrés Manuel López Obrador, parece que volveremos a ver por tercera vez la misma película, los yerros del tabasqueño como sello personal, sus propias palabras cavarán su tumba. Se ha dicho una y otra vez, el peligro para AMLO es el mismo tabasqueño, no ha comprendido que debe coordinar su cerebro con su boca, affaires que lo han encaminado un par de veces consecutivas a la derrota por no medir consecuencias; una de dos, es muy necio o no cuenta con asesores de calidad, que lo orienten, que le jalen la rienda, porque, como les digo, está cometiendo los mismos desaciertos, regresó a las ofensas personales contra sus rivales, algo normal en su comportamiento, bueno, hasta pasable, pero donde se voló la barda fue con su propuesta de darles amnistía a los narcos, versión que luego quiso componer pero demasiado tarde, y es que no es tan fácil, se intentó en Colombia y fracasó, México está menos preparado para una decisión de esta envergadura, hay mucha corrupción, además, ese tipo de personas no cambian, es su modus vivendi hasta la muerte, recientemente lo acabamos de ver con la ejecución de Don Chelo, quien apenas tenía 10 días de salir de Puente Grande y se lo ‘echaron’ en una balacera. Insisto, para ganar la máxima magistratura federal se ocupan propuestas serias, tangibles, que vayan más allá de salir con la misma cantaleta de la “mafia del poder”. Así que, recompone el camino o lo espera ¡la chingada!

DROGAS

Alarmante el aumento en el consumo de enervantes en nuestro exapacible Colima, nada más y nada menos que 400 % según datos dados a conocer por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016. La verdad, no es de sorprendernos, es más, era de esperarse. Es obvio que la ola de violencia que azota toda la geografía estatal, con el montón de asesinatos, provienen por la compra-venta de enervantes; si hay consumidores, habrá vendedores. Lo malo, y he señalado en al menos un par de ocasiones, las autoridades de la Prevención del Delito son un cero a la izquierda, comprobado está con estas cifras. Veremos si con estos contundentes números se quitan la modorra nuestras flamantes autoridades policiales.

PARA CERRAR

Interesante y por demás polémico ha resultado el tema de la nueva Ley de Pensiones, como ha sido costumbre, donde está involucrado el Gobierno del Estado o particularmente Nacho Peralta; es seguro que habrá comentarios encontrados. Lo cierto es que durante décadas fue un asunto tabú para los mandatarios en turno; conocían de sus implicaciones y mejor temerosos optaron por hacerse de la vista gorda para no desgastarse políticamente, pero al paso del tiempo se iba ahorcando la de por sí deteriorada hacienda estatal con el riesgo de un colapso financiero, por el beneficio de Colima era impostergable tomar esta ahora controversial decisión que tiene enfrentados al patrón-trabajador. Seguro habrá afectaciones, pero que sean las menos, no se debe tomar una decisión unilateral, se tienen que sentar a enriquecer el documento, por otro lado, me sumo a la petición pero más a exigir que primero se transparente dónde carajos están los cientos de millones de pesos que por años han aportado los trabajadores, nada de borrón y cuenta nueva; los ladrones deben estar en la cárcel.

cesarguerrero1@hotmail.com

Comentarios