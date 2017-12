El Tecnológico de Monterrey derribó árboles y los dejó en la calle

Desde hace más de 15 días, el Tecnológico de Monterrey que está ubicado en esta ciudad, derribó varios árboles y los dejó tirados en la calle, sin que hasta la fecha los haya recogido.

Los principales afectados son los vecinos de la calle Manuel Altamirano, debido a que desde esa fecha ya no pueden estacionar sus vehículos como antes lo hacían, independientemente de ello, quitaron toda la sombra que se tenía.

Cuando los estaban derribando, los vecinos preguntaron que quién había dado la instrucción y los trabajadores señalaron que era por orden del Tecnológico de Monterrey pero que contaban con el permiso del Ayuntamiento, no es normal, porque son árboles que están fuera de sus instalaciones, están en la banqueta, además se comprometieron a recoger la basura, sin embargo, eso no ha sucedido, ahí los dejaron.

Da un mal aspecto la forma en cómo los cortaron y todas las ramas están en la calle, es un problema para los vecinos, y sin que hasta la fecha se vea siquiera la intención de ir a recoger todo lo que dejaron.

Creo que cuando se dé este tipo de permiso, se debería de consultar a los vecinos, porque son ellos los que resultan afectados, eran árboles grandes de ficus que se encontraban ahí por años y daban muy buena sombra; quedaron solo troncos que dan una muy mala imagen.

Los mismos trabajadores han dicho que falta derribar más árboles, y que no lo han hecho porque el Tecnológico de Monterrey no les ha pagado, y que por la misma razón, tampoco recogen el basurero que dejaron.

Ojalá y eso ya no ocurra y que también el Ayuntamiento de Colima envíe personal para que se haga una inspección y evite que se derriben más árboles, pues éstos no causan ningún problema, pero en el último de los casos, más bien que los poden. Esos árboles están en la banqueta, no al interior del Tecnológico de Monterrey, sabrá cuál haya sido la razón por la que este instituto académico ordenó derribarlos y peor aún, por qué dejar los montones de ramas en la calle, estorbando y causando molestia, ya están secas y por lo que sabemos no las van a recoger pronto, pero tampoco la autoridad se ha percatado de que no se respetó el permiso que le dio al Tecnológico, pues, seguramente éste también lo obligaba a que recogiera las ramas que cortarían.

Hay un riesgo latente mientras no recojan ese basurero, porque las ramas casi llegan a tapar un carril de la calle y cuando se estacionan vehículos enfrente, no deja espacio para que otros pasen y tienen que bajar la velocidad y pasar con cuidado, con el riesgo de poder golpear a otros carros.

Ojalá y este problema se resolviera lo más rápido posible.

