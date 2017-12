Camino Real

AUSTERIDAD =YULENNY Y LOS ANCIANOS =EL PEJE POR SU BOCA MUERE

Una de las principales acciones de la administración estatal fue, desde el principio, un plan de austeridad, que a la fecha ha llevado a tener ahorros millonarios dentro del objetivo de lograr un ahorro anual del 5% en el gasto corriente y llegar a 30% al finalizar el sexenio.

El año pasado, la administración estatal logró ahorrar, a decir del gobernador Ignacio Peralta, 450 millones de pesos, aproximadamente, gracias al decreto de austeridad que aún persiste en el presente año, lo cual ha contribuido a tener equilibrios en las finanzas públicas, y aunque todavía hay desbalance estructural, fue un paso muy importante para pagar pasivos y que este año se pueda ahorrar la misma cantidad.

El rubro de comunicación social y pago de publicidad, no están al margen de dicho decreto. En esa área, el gobierno estatal logró reducir el gasto en 38%, según revelan las cuentas públicas de los últimos tres años, cifras que se hacen públicas a través del propio sitio web del Poder Ejecutivo.

En el último año de la anterior administración (2014), el gasto en publicidad oficial fue de 52 millones de pesos, mientras que en el primer año de gobierno de Peralta (2016), el gasto se redujo a 32.4 millones de pesos, prácticamente 20 millones menos.

Como parte de la política pública de buscar el ahorro en el gasto, se ha logrado pagar en la actual administración 800 millones de pesos en adeudos del anterior gobierno por concepto becas de movilidad y manutención, así como pensiones a los adultos mayores.

En este sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), a través del Índice de Información del Ejercicio de Gasto 2017 (IIEG), se ha encargado de puntualizar la situación de este gasto en nuestro estado, colocando a Colima en el segundo lugar nacional con menos gasto en publicidad. Con estas cifras, el Gobierno del Estado mantendría el primer lugar nacional de las entidades con menor gasto en publicidad oficial, según investigaciones que cada año publica la organización periodística Artículo 19.

Estos ahorros se han logrado gracias a que todas las áreas, destacadamente la Coordinación de Comunicación Social, han sabido racionalizar su presupuesto para gastar los mínimos indispensables para que la dependencia opere correctamente.

Sí se puede.

MESÓN

Cuando no se tiene tacto ni sensibilidad se transita por los cargos públicos dejando una estela víctimas del maltrato… Tal es el caso de Yulenny Cortés León, alcaldesa de Villa de Álvarez, de quien ni los adultos mayores escapan… En el módulo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores que opera en instalaciones del DIF-Villa de Álvarez, se da trato indigno a los ancianos… Cuando se trata de tramitar la credencial del INAPAM (para descuentos en comercios y servicios públicos), se manda a los ancianos a sacarse fotos a un estudio en la ciudad de Colima porque las tomadas en cualquier establecimiento de Villa de Álvarez, “no sirven”… Pero luego aparece el peine: -Tenemos convenio con el estudio que está en (aquí el domicilio en el Centro de la capital del estado), para que pague 25 pesos y no 60, se les dice… Venir de la Villa al centro de Colima es un verdadero cuete para cualquiera, no digamos para alguien de la tercera edad que, por lo regular, tiene dificultades para caminar y en ocasiones no tiene para el pasaje… Pero le va peor al que pierde la credencial y quiere reponerla, pues no solo tiene que venir a Colima a tomarse fotos “con descuento”, sino que deber presentar denuncia en el Ministerio Público para vida de que le tramiten la reposición… ¿Sabrá Yulenny lo que le significa a un adulto mayor ir a poner denuncia penal, ver la cara ácida y oír palabras agrias del MP, cuando lo que quiere y necesita es tranquilidad, descanso y no ver espantos?… EL PEJE se hizo la víctima luego de la andanada que recibió tras decir que analizaría amnistiar a los cárteles del crimen organizado para, dizque, logar la paz en el país… Funcionarios y líderes políticos tomaron al Peje-Gorgojo como la tambora de Macuspana y lo tundieron bien y bonito como en novenario, por su estulticia… López Obrador pone las cosas como una guerra entre maleantes y el Estado, cuando, evidentemente, no es así, sino entre cárteles por el territorio… El Estado solo actúa contra quienes cometen crímenes, sean de la banda que fueren…. Dice El Peje-Gorgojo: No se puede combatir al crimen con la política de ojo por ojo diente por diente, pero tampoco es así por lo que hace al Estado; en cambio los cárteles sí aplican el principio de un muerto por otro… ¿López llamará a los líderes de cárteles a que dejen de matarse entre sí? ¿Qué les ofrecería a cambio? ¿Le harían caso para un cese al fuego que ni piden ni necesitan?… El Peje por su boca muere… ¡Arrieros somos!

