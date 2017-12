Diócesis de Colima conmina a evitar guerra sucia en comicios

Las elecciones son la oportunidad de demostrar nuestra honestidad y capacidad de democracia

Infoecos/Colima

Una vez que ha iniciado el proceso electoral federal y estatal, el obispo de la Diócesis de Colima, Marcelino Hernández Rodríguez, convocó a partidos políticos y candidatos a “evitar caer en una guerra sucia que a nadie beneficia”.

El obispo de Colima presidió este jueves una peregrinación de sacerdotes de la Diócesis de Colima como parte del Docenario Guadalupano, la cual se realizó por la Calle Madero y concluyó en el Basílica Menor (Catedral) de esta ciudad.

El obispo, en entrevista con diversos medios, asentó que los procesos electorales “son la oportunidad de demostrar nuestra honestidad y capacidad de democracia”.

Afirmó que los procesos electorales deben ser “para servicio del pueblo y la comunidad, que no nos lleve la tentación, de esa clase de actitudes (guerra sucia) que no son las que nos beneficiarían”.

Asentó que los comicios deben tomarse “con ánimo y con entusiasmo para servicio de la comunidad. A los que salen (presidente, senadores, diputados federales y estatales y alcaldes) agradecerles y a los que entran Dios quiera que sea para bien, para servicio”.

Asimismo, y con motivo de las festividades guadalupanas, navideñas y de fin de año, el obispo de Colima exhortó a los feligreses a realizar una revisión de cómo hacemos las cosas; pero todos, desde nuestro hogar, hasta sacerdotes, servidores públicos, gobiernos, “revisar cómo vamos”.

“La pregunta es: ¿Vamos bien o nos devolvemos?, entonces sí deseo que en este tiempo lo aprovechemos para revisar cómo andamos sobre todo en nuestra convivencia. Ojalá que los problemas de inseguridad sean cada vez menos”, señaló.

El obispo rechazó pronunciarse sobre el cambio de arzobispo de México, una vez que El Vaticano nombró a Carlos Aguirre Retes, como Arzobispo Primado de México, en sustitución de Norberto Rivera.

“No he tenido aún comunicación. Vamos a esperar. No nos ha llegado aviso de la Nunciatura, esperamos nos mandan esos comunicados pero o me ha llegado”, dijo.

Sin embargo, dijo estimar al Cardenal Norberto Rivera, pues dio a conocer que tuvo la oportunidad de participar con él como auxiliar.

“Es excelente amigo, principalmente se me viene a la mente que es amigo, para que descanse un poco, reponga energía, creo es ciervo bien y que cumple con el encargo de Dios”, concluyó.

