Seguridad Pública o Militarización

La polémica nacional provocada por la Ley de Seguridad Interior está en grande, fue suficiente que Peña Nieto le pidiera al Congreso federal la aprobación de la ley, y de inmediato, los diputados priístas obedecieron las órdenes del presidente y, al día siguiente, la Cámara de Diputados procedió a la aprobación de la controvertida ley sobre un proyecto elaborado por los altos mandos del Ejército Mexicano y en solo catorce cuartillas incluyeron un articulado suficiente para crispar a los mexicanos sujetándolos al interés del Ejército. Tan buena imagen que tenía el Ejército Mexicano hasta antes de esta ley, ahora, lo menos que se dice es la posibilidad de la militarización de las acciones del gobierno en aras de la seguridad pública.

Militarización o no, lo cierto es que al Gobierno de Peña Nieto le falta la sensibilidad política para situarse en los tiempos modernos en donde los gobiernos militares son cosa del pasado, entregarles la legalidad de la intervención del Ejército en la Seguridad Pública, es cuando menos, una abdicación a gobernar en la civilidad y se hace necesaria la bota militar para apaciguar al país, cuando existen Policías federales, Gendarmería, Policías estatales y municipales, y todos ellos, son incapaces de mantener la seguridad pública.

Diferentes voces se alzan en contra de la ley, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta la ONU, resulta demasiado peligroso para la credibilidad del gobierno aprobar esta ley que tiene en contra a una buena parte de la comunidad nacional e internacional y la repudian como una ley regresiva al avance democrático de los mexicanos.

La oficialidad proclama la no militarización de la ley, sin embargo, no deja satisfechos muchos ciudadanos que ven la ley una manera de regresar al autoritarismo y a la imposición de disciplina militar en las conductas sociales, y lo anterior estimado lector, es prácticamente imposible, no se puede vivir sin las libertades necesarias para hacer avanzar a la democracia, someter a los ciudadanos a una disciplina militar, es un siglo de retraso cuando las soluciones a los problemas sociales fueron con las armas, por ello, la revolución de 1910 que culmina en un cambio de gobierno.

Aun aprobada esta ley, seguirán los enfrentamientos entre sociedad y gobierno, y los legisladores federales de la actual legislatura cargarán con el pasivo histórico de haber aprobado una ley en donde el Ejército Mexicano puede ser señalado como represor, mal momento para iniciar una discusión nacional sobre el tema de la seguridad nacional y la militarización en el combate a la delincuencia organizada, a menos de 200 días de una elección nacional en donde se discutirán nuevos proyectos de gobierno, de ser aprobada esta ley, el régimen Peñista dejará como herencia la intervención militar en los asuntos civiles, es por demás, un necedad en donde se pone en entredicho la eficiencia y responsabilidad social de un gobierno.

Las leyes y el estado de Derecho deben tener la confianza de los ciudadanos para aceptarlas y evitar enfrentamientos con el gobierno y, si una ley provoca desconfianza, debe revisarse hasta encontrar la responsabilidad compartida entre gobernantes y gobernados, si el gobierno quiere imponer esta ley por medio de sus diputados incondicionales, esperamos sean los senadores quienes reivindiquen al Poder Legislativo, más aún, en caso de ser aprobada por los senadores, entonces Peña Nieto debe vetarla para evitar mayores confrontaciones entre los ciudadanos y gobierno.

NOTAS CORTAS

En cifras del Inegi el crecimiento económico del estado de Colima en el 2016 registró un incremento comparado con el año anterior de un 5.7%, muy por arriba de la media nacional que fue de 2.2% el estado de Colima se sitúa en una tercera posición, después de Quintana Roo y Aguascalientes, son buenos resultados para el gobierno de Nacho Peralta.

La industria automotriz mexicana exporta vehículos automotores a más de cien países de todos los continentes, produce un total de 3.52 millones de unidades y diversifica cada día más sus mercados, como quien dice, si se firma el TLC bueno, si no, el mercado internacional está recibiendo a los vehículos producidos en México.

El segundo informe de labores de Gaby Benavides fue un evento en el cual se reconoce y fortalece el liderazgo de Gaby, de ser nominada por el PAN o cualquier otra fuerza política a la Presidencia Municipal, su planilla de seguro gobernará Manzanillo otros tres años.

