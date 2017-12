Análisis Político: Falso que vaya a militarizarse al país

El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, lamentó las grillas políticas criticando a la Ley de Seguridad Interior, sin conocer a fondo sus objetivos, porque es totalmente falso que se pretenda militarizar al país, las fuerzas militares están obligadas moralmente a salir de los cuarteles por la situación adversa de la seguridad pública de algunas regiones, urge que se incorporen constantemente contra la delincuencia porque los marinos y militares están mejor preparados que los policías municipales y estatales, además de que tienen mejor armamento, equipo de inteligencia y naves o vehículos blindados para enfrentarlos y perseguirlos.

El funcionario federal, en las reuniones estatales de seguridad pública, ha señalado que no es posible que se reconozca a una delincuencia organizada ante gobiernos de tres niveles con una sociedad desorganizada o desorientada. No podemos grillar en temas de seguridad, tenemos una situación adversa en 50 municipios del país con alta violencia. Pero para recuperar la tranquilidad, se requiere auxiliar a los municipios y algunas regiones, debemos reconocer, ellos no tienen suficientes policías preparados y con vocación policial, muchos tienen temor inclusive por sus vidas, porque la mayoría viven en los municipios y están ubicados, lo peor es que algunos se convierten en cómplices por ese temor y es por esto también que fuerzas estatales y federales deben llegar a los municipios para enfrentar mejor a los criminales de esos lugares.

El Comisionado Nacional exhortó a los gobiernos estatales y ayuntamientos para apoyar esta ley, así como a líderes de la oposición para dejarse de politiquerías porque esta ley es para reglamentar el trabajo del Ejército y la Marina en actividades de seguridad, para que salgan a detener a los criminales sin temor a ir a prisión por violar la ley; no debe grillarse.

Por lo pronto, y a manera de ejemplo, los tres niveles de gobierno en materia de seguridad -federal, estatal y municipal-, se organizaron en la pasada semana, para enviar un mensaje al país y a los detractores de esta ley, antes de que la apruebe el Senado, capturando a 74 presuntos delincuentes, mediante el Operativo Rastrillo Naucalpan IV, con la intervención del Ejército, Marina, Policía Federal, PGR y Cisen de la Secretaría de Gobernación, las cuales se desplegaron en 56 colonias de alta incidencia delictiva y avenidas principales. Realizaron cateos en puntos señalados por narcomenudeo y revisión en varias colonias conflictivas, así como a vehículos con vidrios obscuros o sospechosos y a bares y centros nocturnos, logrando decomisar droga, varias armas y vehículos robados, los 74 presuntos delincuentes fueron remitidos a las instancias correspondientes. También en Colima ya empezaron las críticas a esta Ley de Seguridad Interior por algunos líderes sociales, falta, quizás, promover alguna conferencia oficial o foro para tal propósito, así como lo pidió en estos días el mandatario del país.

EL GOBERNADOR EXHORTA DEJAR POLITIQUERÍAS

El Gobierno del Estado encabezado por Nacho Peralta está agarrando al toro por los cuernos respecto a otra ley también muy importante y trascendente para la vida de miles de familias colimenses cuyos familiares son trabajadores del Gobierno estatal y algunos ayuntamientos, se trata de la reforma a la Ley de Pensiones y que bastante se ha grillado durante varias administraciones estatales pero sin resolverse nada, quizás por negligencia y acuerdos obscuros tanto del mismo sindicato como de esas administraciones pasadas, pero esa bola de nieve ya está muy grande y está a punto de causar graves daños.

¿Hasta cuándo tienen que esperar? Los asesores financieros del gabinete estatal advirtieron hace meses la necesidad de establecer acuerdos conjuntos para darle solución al conflicto, sin importar el tema de las elecciones, ya que el conflicto no puede esperar hasta pasar el 1 de julio de 2018, fecha de la elección presidencial y las locales, por tal motivo advirtió la semana pasada el gobernador, Nacho Peralta, señalando: “La Ley de Pensiones debe ser analizada y aprobada sin politiquerías”, pues exhorta que sea un ejercicio profesional conforme a la realidad, pretendiendo favorecer y garantizar las pensiones a las futuras generaciones y proyectar mejor el gasto gubernamental.

