Camino Real

=Martín, el de hoy

=Diputado ridículo

=Cátedra al Peje

En las vueltas que da el mundo, de repente lo que estaba abajo lo vemos arriba; los que ayer eran villanos hoy son prohombres. Flaca es la memoria de la gente. Dígase si no en el caso de Martín Flores Castañeda, que cuando lideraba la bancada priista en el Congreso del Estado y cogobernaba la entidad en la administración pasada, era un personaje repudiado, al grado de que ciudadanos lo encaraban en la calle para recriminarle su actuar sumiso ante el Ejecutivo y su actuar contrario al interés social; pero ahora que su papel de líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado lo hace estar del lado opuesto, es decir contra la administración pública, parece que todos los actos de corrupción que se le descubrieron por parte del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización, ya se olvidaron o poco importan si no es que nada.

Ya nadie le reclama en la vía pública como en su momento lo hizo Locho Morán,ya nadie le hace memes ni lo siguen a los palenques para exhibirlo en las redes sociales. Nada de eso. Por el contrario, ahora es aplaudido por una especie de claque burocrática que está con él en la intentona de socavar el trabajo que viene realizando la actual administración estatal que preside Ignacio Peralta.

El pretexto es, ahora, la iniciativa de Ley de Pensiones que envió hace unos días el gobernador del estado. Ahí, según Flores Castañeda, se tocan intereses de los trabajadores, aunque omite decir que los intereses que se tocan, en todo caso, son los de él, que toda su vida ha medrado del erario y ha tenido prebendas por el trabajo sucio que hizo para algunos gobernadores.

Interesante sería saber por qué esas mismas voces que hace unos años lapidaban a Martín Flores, ahora guardan silencio y que ya ni siquiera le cuestionan la pensión que se auto-otorgó en la pasada Legislatura por 32 mil pesos mensuales, que a su edad le cayeron de perlas, aunque sea una auténtica burla a los trabajadores que han logrado su jubilación a edad avanzada con el mínimo pago, nada comparado a lo que se embolsa este líder sindical como si fuese un benefactor de Colima.

Interesante sería también saber por qué esos que ahora lo ensalzan no le preguntan qué hizo cuando fue dos veces diputado local plurinominal, presidente del CDE del PRI y cogobernador del estado en la pasada administración, en favor de los intereses de los trabajadores de la burocracia estatal, esos que ahora le aplauden a rabiar.

¿Por qué Martín Flores hasta ahora se dice defensor de los derechos laborales de sus agremiados, pero cuando tuvo la oportunidad de corregir el problema de la Ley de Pensiones no lo hizo?

MESÓN

¡Diantres! ¡Qué iniciativas de ley se presentan al Congreso del Estado! Nomás vea: El coordinador (¡juarjuar!) de los diputados “independientes” (¡juarjuarjuarjuarjuar!), Nicolás Contreras, sugiere reformar la Ley de Fiscalización Superior, para que el Osafig no haga públicos los nombres de los funcionarios señalados en las auditorías, para salvar la honra de presuntos inocentes, argumenta… Lo que pretende la propuesta sería tanto como decir que hubo un malgasto de dinero en tal dependencia de gobierno pero a usted, simple mortal miserable pagador de impuestos, ¿qué chingados le importa de quién se trata?… Mejor desaparecer la Ley con todo y Osafig, pues muerto el perro se acabó la rabia… ¿No?… ¿Y la transparencia, mi ridículo diputado?… LE SIGUEN cayendo rayos y centellas a López Obrador por su declaración de que en caso de ganar la prejidencia de la República, analijaría una amnijtía a loj capoj de los cártelej de la droga, para pajificar al paíj… El prestigiado abogado José Elías Romero Apis -lo mismo que otros especialistas-, le dijo al Peje-Gorgojo que un Presidente de la República está impedido constitucionalmente de otorgar amnistías, y le aclaró que es el Congreso de la Unión (las Cámaras de Senadores y de Diputados, juntas pero no revueltas) la única instancia que podría amnistiar… Pero, le dijo también, tampoco procedería una amnistía a los narcos, pues según la Constitución sólo se puede amnistiar a grupos que cometen delitos en un conflicto de tipo político, que obviamente no sería el caso de los narcos… Encarrerado en su cátedra, Romero Apis le sorrajó a López: amnistiar a los narcos sería como pagarles una extorsión… Lo dicho: el Peje por su boca muere… FELICIDADES a Alfredo Quiles Cabrera por su elección como Coordinador General del Club de Reporteros… Alfredo es un buen caza-noticias y es muy merecido el cargo… ¡Arrieros somos!

