Paridad de género será un hecho en el 2018: Padilla

Tuvo lugar el panel sobre liderazgo de las mujeres y paridad de género rumbo al 2018, organizado por el proyecto Mujeres Ejemplares del PT

Infoecos/Colima

Como parte de las acciones realizadas por el sectorial de mujeres del Partido del Trabajo, a través del proyecto llamado Mujeres Ejemplares, tuvo lugar el panel sobre liderazgo de las mujeres y paridad de género rumbo al 2018. Este evento cerró con broche de oro las actividades realizadas por Mujeres Ejemplares, durante el 2017.

El panel contó con la presencia de Indira Vizcaíno Silva, coordinadora estatal de la alianza PT-Morena en el estado de Colima; Marcos Daniel Barajas Yescas, director general adjunto del Instituto José Martí; Verónica Lizet Torres Rolón, integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT y donde la doctora Teresa Valdez Betancourt fungió como moderadora.

Durante el desarrollo, cada uno de los participantes dio a conocer un poco de su experiencia relacionada con la política y el tema de la paridad de género. Verónica Torres mencionó que ella, como parte de la sociedad, decidió formar una candidatura, ya que sabía que contaba con las capacidades y el potencial para desempeñarla.

Afirmó tener una conciencia activa y conocer a viva voz de la gente, sus necesidades vigentes, además de contar con una orientación más enfocada y sensibilizada a dichas cuestiones. Esta experiencia la adquirió en la candidatura por el distrito 14 en el municipio de Manzanillo, la cual calificó como enriquecedora, productiva y de crecimiento.

Verónica Torres, en ese contexto, también dijo que ha habido avances en el tema de la paridad de género, pero que falta mucho por hacer para lograr que las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres. Por su parte, Marcos Daniel Barajas Yescas, director general adjunto del Instituto José Martí, comenzó su participación haciendo un referente a mujeres importantes en su vida.

Donde primero mencionó a su madre, a quien le tiene mucho respeto y en quien vio un liderazgo; después, en su primer empleo, a Evangelina Bustamante, al apreciar su forma de lucha y de dirigir en Cendi; y finalmente a cinco mujeres del H. Congreso del Estado de Colima, reconociendo el trabajo que hacían por sus distritos y municipios.

Barajas Yescas dijo ser creyente de que no se debe ver partidos y menos que si son mujeres quienes se encuentran al mando, y que la inclusión de la mujer es un factor para la transformación de la sociedad. Destacó el trabajo realizado por las mujeres en el Instituto José Martí. Finalmente, afirmó que para ver materializado este cambio, se debe empezar en casa, con los niños, inculcando el respeto y los valores.

Indira Vizcaíno Silva, al ser diputada federal a la edad de 22 años, comenzó su participación, relatando algunas anécdotas ocurridas en esta etapa, donde el acoso era una realidad. También recalcó que se debe predicar con el ejemplo de que las mujeres pueden, y que el tema de las cuotas de género y la paridad de género, dejan entrever un avance en la equidad.

Vizcaíno Silva comentó, entre otras cosas, que se dice que no hay buenos perfiles en mujeres para ocupar puestos políticos; que las mujeres que logren alcanzar un cargo público no deben tener suplentes hombres; que no se debe ocupar de la ley para gozar de los derechos con los que ya cuentan, y que empoderar a una mujer, es informarla.

Indira Vizcaíno, para finalizar su participación, habló sobre que las mujeres deben estar aliadas y no ser, entre ellas, la primera enemiga. Afirmó, no quieren más ni menos, y que de la educación parte que todo este cambio sea posible. Los tres participantes concordaron en que se debe invertir y promover ambientes más sanos y que desarrollen la equidad y el respeto.

También, un aspecto que cada uno dijo influye en la vida política, son las relaciones afectivo-amorosas y los hijos, donde la vida cotidiana tiene un gran significado. Al finalizar las intervenciones, Evangelina Bustamante Morales, directora general de los Centros de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad del Estado de Colima, dio un mensaje a los asistentes.

Evangelina Bustamante destacó el trabajo que se realiza en pro de la mujer en el estado de Colima, también dijo que lucha por que todas las mujeres estén informadas, porque caminen de mano de los hombres. Un hecho que considera, cabe resaltar, es que la Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo está conformada en su mayoría por mujeres.

Realzó el apoyo de Joel Padilla Peña, quien siempre se ha mostrado con toda la disponibilidad para coadyuvar en las capacitaciones del sectorial de mujeres, mediante el proyecto de Mujeres Ejemplares. Finalmente, Bustamante Morales aseguró que se seguirá trabajando por las mujeres del PT, así como por todos los colimenses.

Posterior a la intervención de la directora de los Cendis, el diputado Joel Padilla Peña, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado de Colima, tuvo a bien dirigir el mensaje final para cerrar el panel. Afirmó, eventos de esta tesitura, son espacios que la mujer debe de tomar.

Al llevar a cabo este evento, que fue el número ocho de Mujeres Ejemplares, se cumple con la disposición legal de dirigir un recurso etiquetado para la constante capacitación al sectorial de mujeres de cada partido. Para cerrar su mensaje, Padilla Peña dijo que se seguirá avanzando y ayudando a la mujer, donde resaltó que ésta es un sujeto no un objeto.

También tuvo a bien el asegurar que, en el proceso electoral del 2018, la paridad de género será un hecho, y que en los municipios más competitivos tendrá la candidatura una mujer, ya que los hombres han gozado durante mucho tiempo del beneficio de ser propuestos como candidatos.

