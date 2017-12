Arrestan a una persona por edificio colapsado

Un hombre que aprobó un proyecto inmobiliario aparentemente defectuoso que colapsó durante el sismo de magnitud 7.1 del pasado 19 de septiembre, causando la muerte de dos mujeres, fue arrestado, informó el lunes la Procuraduría de la Ciudad de México.

Los procuradores no revelaron la identidad del sospechoso, quien enfrenta dos cargos por homicidio.

La dependencia señaló que el acusado estaba a cargo de garantizar que la construcción del edificio de siete pisos cumpliera con los planos aprobados en 2016.

La Procuraduría indicó que los cimientos de la construcción no cumplían con las especificaciones aprobadas para ese sitio en particular. Detalló que la estructura tenía poca resistencia y no cumplía con las especificaciones.

El sismo causó la muerte de 369 personas en total, 228 de ellas en la capital del país.

De acuerdo a los expertos, las estructuras de construcción reciente debieron ser capaces de soportar el terremoto.

Previamente se arrestó a otro sospechoso involucrado en el caso.

