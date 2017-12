Interés Público

SE Y SNTE, TRABAJO EN EQUIPO

El viernes 8 de diciembre, el gobernador Ignacio Peralta entregó el nombramiento a Jaime Flores Merlo como secretario de Educación. Desde que asumió la responsabilidad en el despacho de la dependencia educativa, tras la salida de Óscar Javier Hernández Rosas, Flores Merlo se concentró en dos cuestiones: en ceñirse de manera indisoluble a los procesos legales que marca la reforma educativa –en particular a lo referido en la Ley General del Servicio Profesional Docente– para mantener al estado como referente en calidad educativa y, de manera simultánea a esto, armonizar la relación con los liderazgos del magisterio reunidos en las secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En esos términos, no había otro funcionario en el estado que reuniera los atributos y cualidades que Jaime Flores Merlo para despeñar tan importante misión. Con una trayectoria de más de 30 años en el servicio educativo, tanto en el aula de clases como en las áreas directivas de la dependencia. Fue, por ejemplo, director de Educación Básica, un cargo directivo trascendental dentro de la estructura de esta dependencia porque comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria, lo que representa casi todo el sistema educativo público.

Se desempeñó, además, como secretario técnico de la Secretaría de Educación, un puesto importante y clave para la logística y funcionamiento de la dependencia; por lo tanto, conoce a detalle los engranajes administrativos y el andamiaje académico que da soporte a la política educativa del estado.

Trabajó también como director de Planeación Educativa. Por eso tiene un profundo conocimiento de las condiciones físicas de los planteles educativos. A Flores Merlo no le tienen que contar cuáles son las principales necesidades educativas de las escuelas, pues las conoce de primera mano, por lo que tiene un escenario claro de cómo actuar para resolver estas situaciones.

Por si fuera poco, toda esta trayectoria en la administración pública y en el aula de clases –fue profesor rural en Armería–, Flores Merlo fue además dirigente de la Sección 6 del SNTE en 1994-1997. Conoce, pues, a profundidad los estatutos sindicales; es un sindicalista de formación, pero que posee una visión clara de la política educativa que impulsa el gobernador Ignacio Peralta.

Flores Merlo enfrenta los retos de consolidar la reforma educativa en Colima y mantener a la entidad como referente en su implementación, sobre todo en la parte que beneficia al magisterio colimense: la asignación de horas por buenos resultados en la evaluación docente; que el ingreso al servicio profesional docente sea únicamente por los méritos de las y los maestros, y que cuenten con el debido acompañamiento para que las y los docentes mejoren los procesos de enseñanza. Solo con la implementación al cien por ciento de la reforma educativa se podrá elevar la calidad de la educación.

Cuenta con el reto, además, de responder a las altas expectativas del magisterio colimense, el cual siempre se ha significado por tener un alto sentido de responsabilidad y vocación. Eso lo sabe a cabalidad Jaime Flores, quien desde un principio ha dejado claro en sus discursos que trabajará de manera conjunta con las y los docentes de Colima. Y es que solo escuchando al docente del aula, que lleva acabo el verdadero hecho educativo, se podrá avanzar en el mejoramiento del sistema educativo.

Ahora como secretario de Educación, Jaime Flores Merlo podrá conformar a su principal equipo de trabajo para cumplimentar las instrucciones del gobernador Ignacio Peralta y consolidar la armonización de las relaciones con los comités seccionales del SNTE 6 y 39. Para mejorar los procesos educativos y elevar la calidad de la educación es importante el trabajo conjunto de la SE y el SNTE.

Coincidentes en este aspecto, tanto el SNTE como la SE deben concentrarse en sus respectivos ámbitos, pero siempre en un ambiente colaborativo y de unidad de equipo. Por un lado, las secciones 6 y 39 deben continuar defendiendo los derechos laborales de sus agremiados; a su vez, la SE, bajo el liderazgo de Flores Merlo, debe implementar la reforma educativa a cabalidad e impulsar el nuevo modelo educativo en el próximo ciclo escolar. 2018 será un año de muchas expectativas para la comunidad escolar en el estado.

REFORMA IMPERATIVA

En este espacio editorial hemos expresado la importancia de aprobar una Ley de Pensiones que le dé viabilidad a las finanzas del estado, pues en las actuales condiciones, el marco normativo de pensiones genera un boquete financiero al gobierno estatal superior a los 700 millones de pesos, recurso del presupuesto que se va al pago de pensiones, como si se tratara de nómina.

Desde que a mediados del año pasado se realizaron los foros de consulta para la construcción de una propuesta de ley que modificara el marco legal que rige actualmente a pensiones –y que desde 1970 no se ha actualizado–, el Ecos de la Costa urgió a las autoridades y a todas las partes involucradas a construir los consensos necesarios para encontrar los mecanismos necesarios que den viabilidad económica al actual sistema de pensiones.

En ese sentido, se le reconoce al gobernador Ignacio Peralta la atingencia y responsabilidad por resolver esta problemática. Lo más fácil para el gobernado hubiera sido irse por la tangente y dejar que el problema creciera y le explotara a otra administración. Sin embargo, de manera responsable, optó por encarar el déficit financiero generado por el Sistema de Pensiones.

El esquema de pensiones vigente está rebasado y es una bomba de tiempo: es un problema que constantemente está presionando a las finanzas públicas y que obliga a desviar la atención de recursos millonarios que pudieran ir a obras públicas, salud, educación, y que no se focalizan en esas políticas públicas sociales porque se canalizan para mantener el Sistema de Pensiones.

Hasta el momento, el gobierno de Ignacio Peralta ha demostrado ser responsable en sus decisiones, actuando siempre con un análisis técnico y superponiendo el beneficio colectivo al de grupos, a veces incluso con importantes costos políticos. Más que un tema jurídico o político, el de pensiones, de fondo, es financiero. Por eso la ley debe ser mecanismo que permita, a través de una fórmula financiera, darle viabilidad a pensiones antes de que la bomba explote.

Es una reforma imperativa, necesaria y que ya es impostergable. Los tiempos electorales y políticos, así como los intereses fácticos y de grupo, ya no pueden seguir teniendo injerencia en las demoras y retrasos de esta importante adecuación al marco legal. Sin importar las estrategias dilatorias que utilicen, hay un hecho que es incontrovertible: si no hay una reforma a pensiones las finanzas del estado colapsarán en los próximos años. No solo el gobierno estatal y los municipales perderán la capacidad operativa para cumplir con sus principales obligaciones, sino que no habrá dinero para pagar absolutamente nada.

Hay un aspecto positivo de todo esto: todas las partes involucradas –incluidos los líderes sindicales de la burocracia estatal y municipal– coinciden en la necesidad de reformar la Ley de Pensiones. De ahí, de ese punto de acuerdo, deben partir las negociaciones para la construcción de un acuerdo que permita la aprobación de una ley de pensiones que dé viabilidad financiera el Gobierno del Estado y los municipios.

Es un tema impostergable y que debe actualizarse a la brevedad, de manera inteligente y en los mejores términos posibles para la clase trabajadora. Mal harían algunos personajes políticos en aprovechar esta coyuntura para afianzar su protagonismo o buscar cuotas del poder con miras al 2018. Su antagonismo podría convertirse, así, en un profundo repudio social.

AMPLIAR PLAZOS

El Instituto Electoral del Estado (IEE) está obligado hacer un análisis técnico que confirme la viabilidad de los plazos para las candidaturas independientes. No puede ser que el IEE haya tardado meses en lanzar la convocatoria para las candidaturas independientes, mientras que en la Ciudad de México los tiempos fueron más expeditos.

La dilación y demora con la que se emitió la convocatoria, así como el número de firmas que supera en porcentaje de entidades con mayor nivel de población, pero sobre todo los tiempos y la coyuntura de la temporada decembrina, deben ser factores considerados para ampliar los tiempos a favor de las candidaturas independientes.

La participación política por la vía ciudadana no debe ser obstaculizada con trámites engorrosos y candados que buscan perpetuar el monopolio del poder en las clases políticas, particularmente en los partidos políticos. Si bien no se trata de que no se cumplan los requisitos exigidos por la autoridad electoral, tampoco es permisible que se exijan condiciones casi imposibles de cumplir para los ciudadanos que no tienen un presupuesto ni la estructura de un partido político.

Quienes aspiran a estas candidaturas ciudadanas y cuyos perfiles sean de una honestidad probada, deben gozar de la flexibilidad y facilidades para figurar en las boletas electorales el próximo 2018. De mantenerse inflexibles, sin apertura y obstaculizando con exigencias casi imposibles de cumplir en un periodo tan corto, la autoridad electoral local confirmará la declaración de Emilio Álvarez Icaza, coordinador de la Iniciativa Ahora, de la falta de voluntad política y cerrazón del IEE.

C5I, LAS EXPECTATIVAS

El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, anunció la creación en Colima del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i), cuya inversión supera los 800 millones de pesos. El C5i incluye 825 cámaras de videovigilancia al servicio de la seguridad pública, 13 arcos carreteros para la identificación y control vehicular y 2 mil botones de enlace ciudadano para una comunicación directa entre ciudadanos y autoridades.

De acuerdo a la información oficial, el C5i es un proyecto de largo alcance: iniciará en las primeras semanas del próximo año y se prevé que esté en plenas condiciones operativas el 2019. En su presentación, Ignacio Peralta explicó que no se trata de un edificio, sino de una nueva institución especializada en seguridad pública que nos permitirá identificar y combatir de forma oportuna los hechos delictivos que ocurran en la entidad.

Representa, pues, un modelo operativo de máxima coordinación entre las instituciones de seguridad pública de los tres ámbitos de Gobierno, con el aprovechamiento integral de tecnología de última generación: las 825 cámaras se colocarán en 275 puntos, cada uno integrado por cámaras fijas de alta resolución, con una captación de video de 180 grados, apoyadas por una cámara móvil con capacidad de 360 grados en giro horizontal y 180 grados verticalmente. Estos dispositivos podrán visualizar objetivos a más de 500 metros de distancia.

Se contará, además, con un avanzado sistema óptico de cámaras lectoras de placas automovilísticas, capaz de identificar matrículas con reporte de robo o involucradas en algún ilícito. Este sistema se desplegará en 85 puntos estratégicos, ampliando la seguridad vial y el control de tránsito en áreas urbanas. Se utilizará, asimismo, una avanzada plataforma de gestión de video, que permitirá la visualización en tiempo real de las imágenes captadas por las cámaras en muros compuestos por secciones modulares de LED’s de última generación; también se dispondrá de una red de transporte de datos híbrida, formada con enlaces de fibra óptica e inalámbricos, que brindarán una alta capacidad de transmisión de información de manera segura.

Con esto, Ignacio Peralta no solo cumple un compromiso del inicio de su gestión, plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, sino que atiende a un reclamo de la sociedad y genera las mejores condiciones de trabajo de inteligencia para combatir a la violencia delincuencial, uno de los principales flagelos del estado.

Sería una lástima que el C5i fuera obsoleto en ese sentido, por la falta de voluntad entre las corporaciones policiacas municipales y la del estado, o que por la falta de mantenimiento gradualmente dejara de funcionar el equipo de manera óptima, como sucedió con las cámaras de seguridad durante el gobierno de Mario Anguiano, cuando estuvieron descompuestas o fuera de servicio.

Sin embargo, de consolidarse en los términos de operatividad que anuncia el mandatario estatal, el C5i será un parte aguas en la lucha contra la delincuencia en el estado. El reto es articular todo este trabajo de inteligencia y tecnología con la operatividad de los cuerpos policiacos del estado y los municipios. La comunicación y las sinergias serán claves para que el C5i sea efectivo, así como el flujo de recursos que garanticen su adecuado mantenimiento.

SACRIFICIOS Y OFRENDAS

Con el cierre de la alianza Por México al Frente (PAN-PRD-MC), la alianza Morena-PT y en espera de que se termine de amarrar la del PRI-Verde-Panal, las vías de participación político electoral para el 2018 quedaron definidas. Estas alianzas a nivel nacional han tenido un interesante impacto en lo local, ya que el PAN sacrificó la primera posición al Senado entregándola a MC y la candidatura a la diputación federal del distrito I cediéndola al PRD. Mientras que Morena sacrificó la primera posición al Senado dándosela al PT.

Colima, al ser un estado territorialmente pequeño y con poca población, es decir, un padrón electoral muy corto, no representa gran rentabilidad electoral para los partidos, por lo que suelen usarlo como moneda de cambio o sacrificarlo para cumplir con compromisos o completar cuotas. Tan es así, que al PAN y Morena poco le importaron los militantes y simpatizantes de esta entidad que entregaron posiciones importantes a partidos, que en el papel local, ni siquiera se representan como aliados, sino por el contrario enemigos del panismo y de Morena.

Pero el PRI tampoco se queda atrás, ya que es muy probable que el tricolor sacrifique ambas candidaturas a diputaciones federales y la fórmula del Senado para cumplir con las cuotas de género y de jóvenes. De darse el caso, el ajedrez local quedaría de cabeza, dejando fuera de posiciones importantes a algunos de los peces gordos del priísmo local.

Cien son los candidatos a diputado federal que les corresponden de manera obligada a los jóvenes, 150 les corresponden a las mujeres, 32 son las candidaturas al Senado para mujeres, 19 para jóvenes. Saque usted la cuenta estimado lector, y note que existen amplias posibilidades de que al priísmo local le toque bailar con la más fea. Pero por el contrario, la llegada de nuevos cuadros priístas, inclusive ciudadanos, como en el caso de Pepe Meade, puede ser el oxígeno necesario para que el priísmo local recupere posiciones perdidas a manos de quienes hoy piden otra oportunidad.

