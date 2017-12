Perspectiva: Comité anticorrupción

El 6 de los corrientes fue publicada la convocatoria para nombrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, tal como lo anunció el maestro Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, secretario general de la Universidad de Colima y destacado funcionario de esa institución educativa, integrante de la Comisión de Selección, para nombrar a los ciudadanos que se encargarán de vigilar el buen uso de los recursos públicos, en estos tiempos aciagos, donde la corrupción ha sido el pan de todos los días, en distintas instituciones; de los tres órdenes gubernamentales.

Y, a manera de aclaración, antes de que se decidiera qué instituciones iban participar y quiénes iban a formar parte en la misma, el que esto escribe hizo una sana crítica dirigida exclusivamente al Congreso del Estado, porque días antes ya se oía la formación de dos comisiones, y no fue así, se me aclaró, que una es la comisión para nombrar al comité del sistema anticorrupción y no dos comisiones, por lo que hubo una mala apreciación mía.

Siguiendo con el asunto, la convocatoria contiene las bases para que todo aquel ciudadano o ciudadana que considere llenar los requisitos, se inscriba y participe y, si sale seleccionado, tendrá una gran responsabilidad, junto con otros, pues es urgente y necesario que aparte de los órganos de vigilancia como el OSAFIG, exista un comité que represente a la sociedad, en una función tan delicada como es el cuidado de los dineros de los impuestos, que van encaminados a los servicios públicos y al bien común, pues la sociedad entera está anhelante de buenos gobiernos, que cuiden el dinero que reciben y que lo apliquen bien, en provecho del pueblo enojado por el desvío de recursos, y no pasa nada.

Al efecto, una vez formado el comité, éste, si bien no es vinculante en sus determinaciones, sí es necesario que su opinión sea tomada en cuenta, con la seriedad requerida, para armar expedientes de funcionarios que hayan defraudado la confianza que se les depositó, o sea, que no sea un comité elefantito blanco, que su punto de vista sea de peso, y que no lo politicen y que sus integrantes no se dejen manejar por nadie.

La sociedad está ansiosa de que a los políticos rateros se les meta a la cárcel y devuelvan lo mal habido. Pero, desgraciadamente, en nuestro estado y en todo el país se padece un cáncer incurable de impunidad; en casi todas las instituciones del poder político y eso hace que la ciudadanía desconfíe de las instituciones de procuración de justicia, pues reclama, a la voz de ya, resultados concretos sin tantas vueltas, porque ya estuvo de que pelafustanes lleguen al poder y se despapen con cuchara grande y no pasa nada. Pues hay un caso muy sonado del antecesor de Nacho Peralta, donde, según el OSAFIG, presentó tres denuncias penales bien fundamentadas en contra del exgobernador y dos de sus funcionarios más importantes, y se está dando la impresión de que se están tapando con la misma cobija. Ese es mal de México: la impunidad.

Con la convocatoria publicada se da el primer paso para ir organizando el comité anticorrupción. Ojalá sea imparcial al sugerir aplicar la ley, sin que por ese hecho se vuelva una cacería de brujas. El que deba, que la pague. Así de sencillo.

En el caso del maestro Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, que en esa comisión representa a la Universidad de Colima, es un funcionario, que con su gran trabajo, respalda todas las políticas educativas que implementa el rector, maestro José Eduardo Hernández Nava, quien, por cierto, el 15 de diciembre del año en curso rendirá su informe de labores ante el Consejo Universitario, correspondiente al primer año del segundo periodo rectoral, en el cual informará al consejo sobre el trabajo desarrollado en ese año. Por cierto, un gran trabajo, pues la universidad está en buenas manos. Felicidades anticipadas, señor rector.

RETAZO

De varios asuntos, uno de los mejores prospectos a la Presidencia Municipal de Ixtlahuacán, es, sin lugar a dudas, el médico veterinario Daniel Contreras Lara, pues fungió como secretario particular de Gustavo Vázquez y de Arnoldo Ochoa. Presidente municipal de ese municipio en el trienio 1988-2000. Miembro activo de la CNC, por ser gente de campo. Le gusta mucho convivir con sus paisanos y cuando hay necesidad de apoyarlos, lo hace con todo gusto. Contreras Lara ha entregado buenas cuentas a sus paisanos, por eso tiene muchas posibilidades de salir triunfante en las elecciones de 2018, si es que lo nominan a ese cargo. Y si el PRI quiere conservar la alcaldía En su favor, deberá analizar bien a quién apoya en la candidatura, porque si no es Daniel Contreras, seguramente éste participará con otra bandera política, por lo que el tricolor tiene la palabra…Es todo por hoy.

Comentarios