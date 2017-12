Rafa respaldará propuesta del sindicato sobre Ley de Pensiones

Infoecos/Cuauhtémoc

Al encabezar la ceremonia cívica del mes de diciembre que en esta ocasión organizara el DIF Municipal Cuauhtémoc, el alcalde Rafael Mendoza Godínez, durante su mensaje, señaló que como uno de los alcaldes firmantes de la propuesta que el gobernador del estado envió al Congreso para la creación de la nueva Ley de Pensiones, lo hizo en respuesta a un llamado de José Ignacio Peralta Sánchez, en donde se les dijo a los alcaldes que ya se había analizado el tema y “el comentario (del gobernador) fue que ya había sido consensuada (dicha propuesta) con todos los sindicatos del estado”.

Sin embargo –añadió el edil– “después me di cuenta que no fue así”, es decir que la propuesta para la creación de esta nueva Ley de Pensiones no tenía el respaldo ni había sido consensuada entre los trabajadores o con sus representantes sindicales; “por lo que la decisión que tome el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, la habremos de respaldar con mucho gusto”, puntualizó el edil.

Por otro lado, Rafael Mendoza adelantó e invitó desde ahora a toda la población y a los trabajadores de la comuna, para que asistan el próximo viernes, en punto de las 10 de la mañana, a la cancha techada del Centro cultural Cuauhtémoc, en donde el alcalde y la presidenta del DIF, rendirán su segundo informe de labores.

Asimismo, aprovechó para informar que durante el presente mes y en enero del 2018, el ayuntamiento y el DIF Municipal efectuarán una serie de posadas y festejos a la niñez del municipio, con la idea de llevarles gratos momentos de alegría con motivo de la temporada navideña.

