Contrapeso: Hablemos de corrupción

Mientras me dirigía a mi casa en un taxi, el conductor me pidió llegar a una gasolinería, que quedaba de paso, a preguntar cuándo le darían unos litros de gasolina que regalan mes con mes. La charla lógica llevó a que me explicara que esta promoción es para quienes ponen a lo largo de 30 días más de 13 mil pesos del combustible, entonces me reveló –sin un dejo de preocupación o pena– que generalmente no lograba tal cifra, pero que ‘se mochaba’ con los dispensadores para que le dieran tickets de otros clientes y así completar la cantidad necesaria; pero eso no es todo, me dijo que esa gasolina se la pone a su carro particular, a pesar de que el consumo se hace en el carro y con el dinero de la persona para la que trabaja.

Este es un ejemplo sencillo de lo cotidiana e interiorizada que está la corrupción en los mexicanos. Me preocupa que haya quienes consideren que ser corruptos está en nuestra genética, junto a ser guadalupanos y amantes de los tacos. Lo cierto es que en nuestro lenguaje, nos hemos apropiado de frases como “ayúdame a ayudarte”, “ponte guapo”, “¿cómo nos arreglamos?”, “con dinero baila el perro”, entre otras; incluso personajes de la vida pública caen en el cinismo de aceptar su condición de corruptos, basta recordar a ‘Layín’, el alcalde “que robó poquito”.

De acuerdo al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la corrupción puede definirse como un acto que deviene de una serie de desvíos de acuerdos y valores relativamente aceptados dentro de una sociedad o grupo de individuos, en el cual se toma ventaja inapropiadamente de una determinada posición en ese conjunto de relaciones.

Con el fin de crear consciencia del impacto que tiene este fenómeno social para el pleno desarrollo de los individuos y organizaciones, en el año 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la cual se decidió asignar el 9 de diciembre como el Día Internacional en Contra de la Corrupción.

A propósito de este día, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) compartió una serie de datos, de los que rescato algunos relacionados con el estado de Colima, para dimensionar el tamaño del problema para nuestra entidad.

Con relación a la frecuencia de los actos de corrupción, la entidad con mayor cantidad de eventos de corrupción fue el Estado de México con 62 mil 160 por cada cien mil habitantes. En contraparte, en Colima y Nayarit se presentaron menos de 10 mil actos de corrupción por cada cien mil habitantes que solicitaron algún trámite o servicio público.

Sin embargo, en la prevalencia de corrupción en el sector privado, Colima se encuentra por encima de la media nacional, junto con otros doce estados, presentando una tasa de mil 094 establecimientos por cada 10 mil.

Al indagar la existencia de medidas contra la corrupción en las entidades federativas, se encontró que 50% de ellas habían implementado un plan o programa anticorrupción en 2015, pero Colima estaba en el 50 por ciento que no lo había hecho.

Ahora que viene el proceso electoral, es importante que los candidatos incluyan en sus plataformas de campaña, estrategias claras e integrales para afrontar el gran cáncer de la corrupción. Pero no basta esto, ya lo decía una connotada empresaria: todos somos parte del problema, la pregunta es ¿todos también somos parte de la solución?

PUNTO Y APARTE

Anaya, tal y como lo dijimos, no soltó ni soltará sus aspiraciones de convertirse en presidente de México. La conformación del frente como coalición dejó ya bailando a Fernando Antero en sus aspiraciones por un espacio en el Senado. Locho y Martha Zepeda son los beneficiados.

