Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

INFORME DE LABORES. Todo está listo para la realización del Primer Informe de Labores del segundo periodo del rector José Eduardo Hernández Nava al frente de la máxima casa de estudios del estado, este viernes 15 de diciembre en el Teatro Universitario. El rector, con mano firme y visión de futuro, ha consolidado todas las vertientes del quehacer universitario en la docencia, la indagación científica, la extensión universitaria y la difusión de la cultura, fortaleciendo con su liderazgo como una institución importante en el concierto de las universidades del país y como uno de los motores del desarrollo estatal y regional, cumpliendo a plenitud con la formación académica de la juventud colimense. Esperamos este evento muy relevante en la vida social, cultural, política y académica de la entidad.

LA REFORMA DE PENSIONES VA. Ha quedado claro que es una necesidad ya impostergable la reforma al Sistema de Pensiones en el estado, tanto de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, como de los ayuntamientos y el magisterio. Persistir en el actual estado de cosas, es simplemente condenar a la bancarrota a las finanzas estatales en el mediano plazo, pues no habrá, literalmente, de dónde sacar los recursos para pagar las pensiones y jubilaciones a que tienen derecho los trabajadores. El secretario de Administración y Gestión Pública del gobierno estatal, Kristian Meiners Tovar, sostuvo una reunión de trabajo con el Círculo de Analistas Políticos, y explicó con detalle las proyecciones financieras, el estudio actuarial y los alcances de la reforma al sistema de pensiones que ha presentado el gobernador Ignacio Peralta ante el Congreso del Estado. Desde luego, hay resistencias de los intereses creados, hay resistencias de las cúpulas sindicales corruptas que prefieren la conservación de sus privilegios y sus mecanismos de control sobre la base trabajadora, que abrirse a la realidad de una reforma que es impostergable por la salud financiera del gobierno y para el beneficio y tranquilidad de clase trabajadora, con una reforma que garantice en el tiempo la viabilidad de un sistema de pensiones moderno, dinámico y justo para la burocracia estatal.

MIKEL POR LA CIUDAD DE MÉXICO. Ayer se realizó la Asamblea de la Comisión Política Permanente del CEN del PRI para avalar el registro de Mikel Arriola Peñalosa como candidato del tricolor a la gubernatura de la Ciudad de México. El evento fue presidido por Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del tricolor, los tres sectores del partido, los liderazgos parlamentarios y el candidato Mikel Arriola, quien se puede meter a la pelea para recuperar esa estratégica plaza que el PRI no ha podido ganar desde hace 20 años, desde 1997 cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas para el PRD. Hoy, en la Ciudad de México, vemos a un partido del sol azteca desvencijando, sin muchas posibilidades de retener la capital, y una fuerza ascendente de Morena, pero a la vez muy cuestionada, pues su abanderada a la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum no las trae todas consigo, pues tiene serias acusaciones de corrupción y negligencia en el caso de la catástrofe y el colapso del Colegio Rebsamen que cobró la vida de 20 niños en el sismo del pasado 19 de septiembre. Ese dato es sumamente preocupante para las huestes del obradorismo. En ese escenario y ante la declinación del doctor José Narro y de Enrique de la Madrid Cordero, surgió la figura de Mikel Arriola, un perfil ciudadano, sin partido, un profesional de la gestión pública, con las credenciales de los excelentes resultados que logró en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para sanear y fortalecer las finanzas del instituto, para modernizar los nosocomios y la construcción en tiempo récord de 12 nuevos hospitales y 40 unidades médicas en todo el país. Uno de esos nuevos hospitales está aquí en Villa de Álvarez, lo cual es una muestra elocuente de que Mikel Arriola es un funcionario muy eficaz, con imagen de integridad y honestidad y va a ser muy importante para el proyecto presidencial de José Antonio Meade. Al margen de que gane o no en la gubernatura de la Ciudad de México, el proyecto es ganar millones de votos en la capital del país para hacerle un boquete electoral al lopezobradorismo en la capital del país, para descarrilar este tren que por ahora lidera las encuestas, pero ya sabemos que las encuestas solo son una fotografía del instante, un reflejo parcial de la realidad, importante para la toma de decisiones, y reorientar la estrategia electoral, pero ya sabemos que los comicios se ganan con votos y no con encuestas, como lo vimos el año pasado en los Estados Unidos, cuando la que iba adelante en las encuestas, Hillary Clinton, fue derrotada en las urnas por Donald Trump.

