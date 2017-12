A Media Semana: Rumbo a los pinoles

Con la llegada de diciembre se ha despejado la incógnita sobre quiénes serán los abanderados presidenciales rumbo al primer domingo de julio del año siguiente; aunque se dice que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos.

Algo de ello pasó en el Revolucionario Institucional, por mucho tiempo se pensó que el ungido sería Miguel Ángel Osorio Chong, empero, al ver su nulo crecimiento, optaron mediante el democrático dedazo por el externo José Antonio Meade Kuribreña. En la alianza Por México al Frente, la cosa era cantada, va el chico “maravilla”, Ricardo Anaya Cortés, quien prácticamente secuestró la candidatura, primero del PAN desde su posición de dirigente nacional, luego del frente desde que éste se gestó. Donde la película era vista con capítulo final incluido es en Morena, el dueño de la franquicia, o sea Andrés Manuel López Obrador, la tenía en la bolsa desde la concepción como partido, era suya, y no lo dejó ir. Se sumarán a esta tercia, quizás máximo dos independientes, Jaime Rodríguez, El Bronco, quien logró conseguir las firmas requeridas por el INE, y si acaso, Margarita Zavala y párenle de contar, así que puede dormir tranquilo El Peje porque todo indica que no participará el colimense Gabriel Salgado Aguilar.

Ahora echemos un vistazo sobre cómo están las preferencias en estos momentos conocidos los nombres de los tres principales contendientes: como ha sido costumbre en 2006 y 2012, el tabasqueño se lleva de calle todas las encuestas (32%), parece caminar en caballo de hacienda rumbo a Los Pinos, tiene en sus manos el triunfo, solo que, los últimos días ha caído en el mismo error de dedicarle más tiempo a sus rivales Meade-Anaya que a presentar propuestas tangibles, que recuerde que al electorado no le agradan las descalificaciones, ya chole con su discurso trillado de la mafia del poder y del frijol con gorgojo, depende de él su futuro.

Ricardo Anaya, que va en segunda posición (20%), no las trae todas consigo, agandalló la candidatura pero le salió caro el gustito, el primero de los socios que abandona el barco es Miguel Angel Mancera, quien públicamente negó su apoyo, el frente, supongo alegremente sumaba millones de votos en el DF, lo preocupante es que no creo sea la única ruptura, las facturas por las nominaciones locales estarán cobrando factura, sumada a la fuga de “notables” panistas como Fox y Calderón. Al tiempo.

Mientras tanto, Pepe Toño Meade tuvo sus días de fama, máximo una semana, pasó la efervescencia de su destape y el furor de las selfies y poco se escucha de él, nada más no pasa del tercer lugar aun con la cargada del PVEM, a como se ven las cosas con el descontento social por no decir del mega encabronamiento contra el gobierno de Peña Nieto por los gasolinazos y ahora gravar de manera lesiva los aguinaldos de los trabajadores, negro el panorama para el pentasecretario que cosechará los “logros” de EPN, el pueblo no olvida, dos veces ya le dieron la espalda al tricolor por la misma razón.

PARA CERRAR

Esperemos que con la puesta en marcha del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia, conocido popularmente como C5i, sirva en verdad para recuperar la deteriorada seguridad pública en la Colima, de lo contario muy pronto terminará en una tierra sin ley, donde domine a placer la delincuencia organizada que tiene aterrada a la zona costera, particularmente Manzanillo y Tecomán con masacres a la orden del día, al grado que no ajustan los dedos de las manos para contar los muertitos. Luego entonces, no estaría de más que el gobernador Nacho Peralta revalorara el desempeño de los mandos policiales, porque lo he dicho, y reitero, a los actuales Franco-Castaño les quedó grande el paquete, las cifras rojas no me dejan mentir a pesar que traten de negar la realidad. Por lo pronto, en video y discurso el C5i, muy bonito, ambicioso, veremos en los hechos…Será interesante ver a Leoncio Morán haciendo campaña en favor de sus excorreligionarios, particularmente de Héctor Insúa, contra quien despotricaba sistemáticamente un día sí y otro también cuando todavía el “diablo” buscaba la Alcaldía capitalina, se tendrá que tragar sus palabras, sin embargo, bien lo vale el cargo de senador. Con que mucho se conformó.

