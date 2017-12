Baúles: Más impuestos a trabajadores, por la reforma energética

Diciembre ha sido un mes cruel con los trabajadores adscritos a instituciones públicas, sobre todo con maestros sindicalizados, quienes se quejaron de que la Secretaría de Educación les descontó una fuerte suma de su aguinaldo.

En respuesta, el titular de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del gobierno estatal, Kristian Meiners Tovar, ha dicho que tal descuento es legal y está relacionado con la disposición del SAT. Además, anda circulando en medios, sobre todo virtuales, una ampliación sobre semejante argumento.

En otras palabras, a los trabajadores de las administraciones gubernamentales de nuestro país, incluidos los de Colima, sobre todo a los del ámbito magisterial, en los que se incluye el Partido Nueva Alianza, tarde que temprano les llegó su acuse de recibo del gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien la mayoría de estos burócratas respaldaron en la elección del 2012.

Además de la elección que llevó a Peña a la titularidad presidencial, no pocos de estos trabajadores participaron en la marcha del 13 de septiembre del 2013 a favor de la reforma energética, por las principales calles de Colima, voluntariamente libres o voluntariamente presionados.

En esos días, un servidor y no pocos analistas que criticábamos la reforma energética de Peña Nieto advertíamos lo siguiente, palabras más palabras menos: ¿De dónde sacará el gobierno el dinero que sacaba de Pemex, para construir carreteras, escuelas, hospitales e inversión en distintos programas sociales? Y lo dijimos con toda claridad: cobrando más impuestos.

Antes de la reforma energética, más de la mitad de los recursos públicos para los objetivos precitados provenían del dinero generado por Petróleos Mexicanos. Peña Nieto y sus aliados optaron por entregar este recurso estratégico de nuestro país a empresarios nacionales y extranjeros. Ahí está la consecuencia. Y esto apenas comienza.

Bueno, estimadas y estimados lectores, estimadas y estimados maestros y burócratas de los gobiernos colimenses: Peña Nieto les agradece la campaña que le hicieron en el 2012. Tienen derecho a enojarse, porque eso sí es puñalada de su gallo.

Me solidarizo con quienes no participaron en aquella campaña del hoy aún huésped de Los Pinos, porque con ellos sí se está cometiendo una reverenda injusticia por partida doble.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

LO QUE ME LLEGÓ POR INTERNET. Hace un par de días me llegó por internet el siguiente texto, relacionado, precisamente, con el tema de los maestros y la injusticia que se les está cometiendo. Lo transcribo, literal: “…respecto al descuento que nos hicieron, esto circula en las redes del whatsapp: según eso, sacando al SE, el maestro Óscar Javier Hernández Rosas, se solucionarían nuestros problemas, puro interés de Pinto, Valladares y Prisciliano, para seguir robando. Mis respetos para Óscar como dirigió la Secretaría, independientemente de que no estoy de acuerdo con la reforma educativa ni con el PRI de hoy. Sabido es que los tenía acorralados por sus tranzas y que por eso fue el berrinche, no hay más intereses que los de ellos. Había mucho control con las finanzas, lo que a ellos no les pareció, además de los desfalcos que descubrió, desfalcos hechos por los hermanos…”

EL PES SE SUMA A MORENA-PT. El martes el bloque Morena-PT integró a sus filas al Partido Encuentro Social (PES), que ha sido aliado incondicional del PRI en la Cámara de Diputados, junto con el Verde y el Panal. Pero no hay problema: con AMLO el PES quedó purificado. El lunes el Verde confirmó que irá con el PRI, así que únicamente falta que Panal refrende su adhesión electoral a PRI-Verde.

