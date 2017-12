En Colima queremos a todos los niños sanos y deportistas: JIPS

Infoecos/Colima

En el marco del arranque nacional de la Prospectiva 20-30 del Programa de la Medición de la Capacidad Funcional Ponte al 100, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez puntualizó que quiere que en el estado todos los niños estén físicamente activos, sanos, deportistas y con mucha disciplina.

En evento realizado en la Escuela Primaria República Argentina, el titular del Ejecutivo aseguró que lo que no se mide, no se puede mejorar, por lo que “tenemos que medir para llevar toda una estadística que permita ver si van mejor o no, y las voy a revisar de manera puntual”.

De igual forma, comentó que son 35 escuelas las que van a participar en este programa, 17 que ya estaban y 18 nuevas que se están agregando, sin embargo, dio a conocer que en Colima se cuenta con más de 900 escuelas públicas, por lo que ofreció a las empresas patrocinadoras que de los kits que se entregan en las escuelas para hacer las mediciones.

“Por cada peso que pongan las empresas para la adquisición de kits, el Gobierno del Estado pondrá otro peso para irnos al 50%, para que con mucha generosidad y visión hagan las aportaciones que yo voy a replicar peso a peso y vamos a lograr más rápido que las 900 escuelas participen en un periodo más corto”, mencionó.

Aquí el gobernador hizo entrega de los kits de medición a la directora de este plantel y expresó que el ejercicio debe ser unan actividad diaria como ir a dormir o como ir a comer, “esa es la cultura que queremos implantar en los niños todos los días”.

Antes de concluir, el mandatario estatal reconoció y felicitó a todos los niños que van a participar en este programa, por la importancia que conlleva.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la Educación Básica (Condeba) Jaime Figueroa Velázquez, destacó que “cuando vemos que un gobernador le apuesta a los niños, quiere decir que vamos por buen camino, queremos niños contentos, sonrientes y sobre todo con salud”.

“Estamos aquí para hacer un compromiso con su salud, este evento es para hacer un compromiso para ustedes los niños de Colima, cuando hay esta sinergia es cuando hay resultados, nos falta el ingrediente de los padres de familia para darle seguimiento a este programa, quienes darán seguimiento al resultado de su evaluación”, ponderó el funcionario federal.

Antes de concluir expresó que este programa es único en Latinoamérica y que tiene dos premios en Harvard, “es un programa eficiente que determina cómo están los niños en materia de salud”.

Más tarde, Adriana Elizabeth Rebolledo Cuevas, Ejecutiva estatal Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el deporte en la educación básica (Condeba) dio a conocer que las evaluaciones consisten en una serie de pruebas, físicas como ejercicio, estatura, peso, equilibrio, velocidad, entre otros; agregó que los resultados se ingresan a una plataforma electrónica y posteriormente se entregan a los padres de familia o tutor y se les dice los ejercicios que tienen que hacer para generar en el alumno el hábito del buen comer e importancia de hacer ejercicio diariamente.

Cabe mencionar que se realizarán 15 pruebas físicas a 7 mil 113 alumnos de 35 escuelas de los municipios de Colima, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez y Comala.

Comentarios