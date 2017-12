Gobierno respeta la ley al retener el ISR: JIPS

POR: Alfredo Quiles Cabrera/Arturo Aguilar Huerta

Infoecos/Colima

Ante la inconformidad manifestada por maestros, burócratas, pensionados y policías estatales, con relación al descuento aplicado en el pago de su aguinaldo, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez señaló que la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) es legal y correcta.

El mandatario estatal agregó que “nosotros no hemos hecho más que actuar con base en la ley; (el recorte) es una deducción fiscal federal, no es estatal, y es una obligación de todos los contribuyente, lo que pasa es que esto no se hacía antes, algunas de las prestaciones y bonos no se gravaban y ahora sí, y hay que pagar impuestos, no hay para dónde hacerse’”, explicó.

Indicó que el Gobierno del Estado, como ‘patrón’, tiene la obligación de aplicar la retención y enterarla directamente al Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo cual se hizo y se hará de nuevo porque está en la ley.

Recalcó que si anteriormente no se había aplicado esta retención al cien por ciento de los bonos y prestaciones, es porque el sistema fiscal era diferente, pero subrayó que en estos momentos la ley obliga a la retención del ISR y exige a hacerlo a quien recibe el pago de esta prestación laboral.

Mencionó que la fórmula que se aplicó para la retención del ISR fue la correcta, aunque en el caso de los maestros de la Sección 39 del SNTE sí hubo un error, que de manera inmediata se corrigió, pero señaló que en lo demás (burócratas, policías y jubilados), el ISR está perfectamente bien aplicado.

El gobernador explicó que efectivamente luego de que se entrega la retención a la Secretaría de Hacienda, en ocasiones la dependencia federal regresa recursos al estado bajo otros rubros, pero reiteró que “ese dinero legalmente ya es del Estado no de los trabajadores”.

Ignacio Peralta fue cuestionado sobre la posibilidad de que ante la inconformidad imperante, de otorgue un “bono” con el cual se le “subsidie” a los trabajadores el descuento del ISR, y señaló que en tal caso “son planteamientos que tendría que hacer el sindicato y se analizaría caso por caso, porque eso no depende solo de un tema de voluntad política, sino de que financieramente sea posible”, indicó.

“Cuando se hace la recuperación el dinero ya es del Estado, legalmente es del Estado, ya no es un dinero del trabajador; el trabajador cumple con su obligación, entera como contribuyente al SAT su contribución y hasta ahí llega la situación jurídica y fiscal del trabajador, cualquier regreso que exista de la gestión que hagamos por timbrar las nóminas será cien por ciento para el estado”, ratificó.

