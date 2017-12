Ley de Seguridad Interior, el camino a una violencia ya legalizada

Este 13 de diciembre se cumplieron once años de aquella famosa declaratoria de guerra que hiciera el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, anunció que éstas serían parte central de lo que después denominó estrategia de seguridad, popularmente conocida como guerra contra el narco. En aquella ocasión, el entonces presidente enfatizó en que sería una guerra costosa en términos económicos y de vidas humanas, pero que la iba a enfrentar. El entonces secretario de la Defensa Nacional declaraba que ellos, si iban a la guerra, era para ganarla. Así, para el año 2007, en todo el país se desplegó a miles de soldados, se intervinieron a las policías que se encontraban superadas por la inseguridad, las fuerzas armadas comenzaron a ejercer las tareas de seguridad pública, con lo cual se destinaron grandes cantidades de recursos a las secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y de Marina. Se comenzaba así, una aventura bélica que en los hechos, desde entonces, nos tiene en un conflicto armado.

Los resultados de aquellas decisiones son notorios. Los delitos que supuestamente serían combatidos nunca se redujeron, por el contrario, aumentaron, la violencia y la cantidad de muertos se multiplicó rápidamente y las personas desaparecidas comenzaron a ser el común en varias zonas del país. Así, estados en donde históricamente se vivía en armonía, o que eran destinos de gran afluencia turística, se vieron alterados hasta convertirse en verdaderas zonas de guerra.

Las fuerzas armadas que irían decididas a una guerra, que se dijo ganarían, en breve, se convirtieron en un grupo más de violencia, ya que su intervención se tradujo también en graves violaciones a derechos humanos, incluso, muchos desertaron y se convirtieron en parte de aquello que originalmente combatirían.

Al paso de los años y con el cambio de gobierno y de partido en la Presidencia, aun y cuando en las calles se continuaba con la violencia y con un mayor número de homicidios dolosos, la política en los hechos no cambió, pero en el discurso se pretendió minimizar los resultados, al hacerlos parecer como resultado natural de la intervención militar frente a los grupos de la delincuencia organizada. Se adujo que si los enfrentamientos eran violentos, y que si las acciones militares eran más enérgicas, se debía a la capacidad de fuego de las organizaciones criminales, que incluso igualaban en armamento a los militares mismos.

A once años en donde la política a seguir ha sido de enfrentamiento, en donde las soluciones, se dice ahora, es establecer un marco jurídico para que eso que se hizo al margen de la ley (que incluso en su oportunidad avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación), pueda ahora estar dentro de la ley. El que ya no exista distinción entre seguridad nacional y seguridad pública, es un tema sin importancia, ya que al final, todo se ha convertido en un tema de seguridad interior.

En once años, no se abatió la corrupción, esa con la cual trabajan los grupos delictivos, tampoco se mejoraron los cuerpos policiacos, tampoco se establecieron políticas que sentaran bases de un desarrollo social y mejorara la calidad de vida de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Simplemente, no se hizo nada.

Ahora se pretende que con la Ley de Seguridad Interior, se podrán con ella encontrar soluciones, ya que se logrará continuar haciendo uso de la fuerza, pero ahora dentro de un marco legal. Los resultados sin duda ya sabemos cuáles serán, ya que la evidencia empírica de la última década demuestra a dónde llegaremos. Ningún diputado, ningún senador, al defender la Ley de Seguridad Interior, ha mostrado un análisis o estudio alguno en donde constate que en el contexto actual de México y del mundo, la actuación militar es la vía adecuada o la mejor opción o al menos la viable para garantizar la prevención, investigación y sanción de delitos. Por el contrario, ocultan que la Corte Interamericana se ha pronunciado en contra de dicha alternativa, incluso con condenas a Estados que optaron por ella. La experiencia internacional nos grita desesperadamente que los militares una vez que salen de los cuarteles, es muy difícil hacerlos regresar.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

bmendozal@derecho.unam.mx

