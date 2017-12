Perspectiva Adolescente: Psicópolis (Parte I)

<<El texto a continuación es un fragmento del vídeo con el mismo nombre, el cual puede ser encontrado en Youtube>>

–He matado a mis dos hijos esta mañana.- Silencio. –Los ahogué en una bañera.- Más silencio. Es increíble lo rápido que se puede destruir una reputación, especialmente para el maestro nuevo.

Con su primer día impartiendo clases, había generado todo tipo de rumores: “El maestro nuevo besó a una estudiante. Peor aún, ¡frente a toda la clase!” “Dicen que hipnotizó a dos de sus alumnos.” “Están investigando la muerte de sus hijos. Se dice que lo condenarán a cadena perpetua.” “Está loco el tipo, escuché que se escapó de un loquero”.

Aquella mañana había recorrido el pasillo de la universidad, para llegar a su salón correspondiente. Dos docenas de jóvenes charlaban amontonados en grupos de cinco o seis, dentro del salón H. En cuanto el maestro llegó fue el centro de atención, y sin decir palabra, todos se sentaron en sus lugares.

Media hora más tarde, cuando salió de ahí, acompañado de dos policías, el salón estaba todo menos quieto. Dos estudiantes habían donado sangre, una mujer había perdido la virginidad de sus labios, un joven había sufrido un ataque epiléptico “de una palmada”; el estudioso del salón, humillado –el conocimiento no lo había salvado esta vez–, y todos y cada uno de ellos, confundidos.

La histeria colectiva se había desatado en aquella pequeña universidad, desde alumnos hasta maestros, todos dudaban de todos y todo. ¿Qué sería de ellos?

-Buenos días, mi nombre es Thomas Morales, y soy vuestro profesor de psicología social.

-Como vosotros sabéis. –Comenzó dando una hojeada a los rostros de sus nuevos estudiantes.- mi clase no tendrá un examen. –un chico con chamarra negra levantó la mano al fondo. –No, señor. Tampoco habrá proyecto final. –el chico bajó la mano, todos rieron. –Sólo pido que vean esta clase como una obra de teatro, yo seré el actor principal y vosotros los espectadores.-

Dos minutos más tarde, dos chicos del aula H salieron rumbo a la puerta principal, con intenciones de hacerse una transfusión. Sin saber que al hacer esto, se perderían de la mejor y más compleja, clase de su vida.

-En realidad, chicos. Solo quería medir vuestra obediencia. Un maestro ordena, el alumno obedece. Pero, ¿por qué?-

<<-He matado a mis dos hijos esta mañana. Los ahogué en una bañera. Cuando la policía se entere, toda la gente dirá que soy un monstruo. Pero, ¿se preguntarán el por qué?->>

-Les he invitado a salir a hacerse una transfusión de sangre, solo dos de vosotros me han obedecido. Quizá cada uno tenga sus razones, ya sea que piensen que tendrán puntos extra, o bien, no les interesa mi clase. El punto es que han obedecido.-

Stanley Milgram ha demostrado cuánto daño le podemos ejercer a una persona, simplemente con hecho de que lo ordenen.

En el experimento, se le persuadió a una persona a aplicar descargas eléctricas (de más de 400 volteos) cada que la persona entrevistada respondía de forma incorrecta, que bien podrían haber matado al personaje en cuestión, si estas no fueran actores que interpretaban el dolor de electrodos que no estaban conectados.

-En conclusión, el ser humano puede ser condicionado con presión para hacer lo que pide el demandante.-

<<-Cuando se les entreviste y se les pida… no, se les exija que me delaten. ¿Serán vosotros los que me condenarán, o será la presión social la que me matará?->>

El experimento de la cárcel de Stanford es bastante similar.

Se simuló una prisión, y unos interpretaban a los policías y otros a los prisioneros. El experimento se descontroló rápidamente, provocando que a la semana fuera anulado. La autoridad abusó del poder y los prisioneros interiorizaron su situación de inferioridad, sufrieron –y aceptaron– un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias, y al final muchos mostraban graves trastornos emocionales.

-Esto demuestra que la impresionabilidad y la obediencia de la gente cuando se le proporciona una ideología legitimadora y el apoyo institucional.-

<<-Si a vosotros se les pone el papel de guardia, ¿seguirán su juego?, ¿se tomarán el papel a pecho?>>

-Ahora una prueba de miopía. –muchos rieron.

Dibujó tres líneas (siendo la línea A y C similares, y la B notablemente inferior), y después de incitar a las primeras tres de que A y B son iguales, el resto terminó por señalar que efectivamente, A y B son iguales.

En menos de 10 segundos, les demostró que se habían dejado llevar por la opinión de la gente.

-Sois vosotros un montón de ovejas. Se han dejado llevar por la opinión de sus compañeros.

-Moraleja: el mundo está lleno de imbéciles. –dijo un chico con lentes azules, todos rieron.

-Algo así. –se aclaró la garganta. –Cuando las personas se juntan, pasan cosas. Eso es la psicología social.

El chico de chamarra negra levantó la mano, con dudas. –No entiendo.-

-Pongámoslo así: vosotros estáis bajo el “Efecto Pigmalión”. Es decir, si vos me hacéis creer que eres buen estudiante, acabarás siéndolo.

-Pero eso es imposible, hay una realidad, por más que queramos distorsionar las cosas. –mencionó una chica al fondo.

-¿Hay una realidad? ¿Y cuál es? –Silencio.- la realidad es múltiple.

Por ejemplo, mi psicóloga me diagnosticó ansiedad, mi delito fue cortarme las uñas.-

-Pero ese es un error de diagnóstico. No inventó nada, se equivocó.- El estudioso del salón sonrió, orgulloso de sus conocimientos.

-Falso. Todos inventamos. –El orgullo del chico se le fue a los pies.- Numerosas personas han creído recordar hechos traumáticos en su infancia. Se ha comprobado que muchos psicoterapeutas inducían falsos recuerdos, también se ha demostrado que diversos testigos de crímenes se inventan las historias.

La realidad se construye.-

<<-Cuando testifiquen los testigos, quiero que piensen si vieron algo o se inventaron los recuerdos.->>

-Estoy en desacuerdo. Si la realidad se construye… por más que quiera ser un supermodelo, sé que no soy un supermodelo. –todos rieron.

-¿Qué puede hacer un supermodelo que no puedas hacer tú?-

El chico de la chamarra negra tragó saliva. –Pues… podría besar a una mujer ahora mismo, y es algo que ni usted ni yo podríamos hacer.

Thomas levantó una ceja, y segundos después de preguntar por una mujer que le demostrara lo contrario, se le veía besando a una linda joven rubia.

