Análisis Político: Con las pensiones no se juega ni se grilla

El Gobierno del Estado de Colima gasta cerca de 800 millones de pesos anuales para el pago de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del gobierno estatal, corriendo riesgos financieros desde hace muchos años y con gran desigualdad en derechos y pago económicos, ya que mientras que la mayoría están obligados a trabajar por 30 años, algunos familiares de políticos mediante triquiñuelas sindicales y de funcionarios anteriores, los jubilaron sin trabajar todos los años o sin cumplir este requisito, pero lo que es peor, lograron su jubilación con mucho más dinero mensual que los que sí laboraron, no hay topes ni control rígido, hay pensionados hasta por 75 mil pesos, por las lagunas en la ley respectiva, es lo que se ha comentado desde hace muchos años, los mismos alcaldes sufren estos problemas.

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez firmó hace unas semanas la iniciativa para la nueva Ley de Pensiones de Servidores Públicos del Estado de Colima, para solucionar este conflicto, la iniciativa, que también fue firmada por los 10 alcaldes, busca regular la seguridad social, así como dar sustentabilidad financiera al sistema de pensiones de los trabajadores. Colima se suma así a los 25 estados que ya han reformado su sistema de pensiones, “un tema postergado y rezagado en el estado, por falta de interés y por grillas”, pero que finalmente, luego de más 50 años de su creación y de ser una ley obsoleta, puede darse una reforma que beneficie a los trabajadores, pero también al desarrollo estatal.

La actual Dirección de Pensiones “no pensiona, sino que el recurso de los trabajadores se utiliza para fondear préstamos para los propios empleados”; actualmente el Gobierno del Estado asume la totalidad del pago de la nómina a jubilados y pensionados, lo que representa una presión fuerte a las finanzas públicas. No cabe duda de que Nacho Peralta y Kristian Meiners, secretario de Administración y Gestión Pública, agarraron al toro bravo por los cuernos, no les interesa la grilla y crítica que pudieran provocar algunos líderes sindicales en el 2018, quienes hasta hoy, ante los medios, también han manifestado su interés para regularizarla, pero informando otra cosa a los trabajadores, por ello decimos que es peligroso jugar con las jubilaciones y pensiones mediante engaños, y si en 25 estados ya reformaron la ley, Colima no será la excepción, no es asunto personal del Ejecutivo o de Meiners, urge finalmente un diálogo directo con los trabajadores al margen de las grillas y la aprobación del Congreso del Estado.

CONVOCAN A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Este domingo, en los medios informativos fue publicada la Convocatoria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, con el aval de los 10 Consejos Electorales Municipales en la entidad, para que los ciudadanos colimenses que pretendan ganar una alcaldía o una diputación local en el proceso electoral del 2018, al margen de los partidos, puedan hacerlo mediante su registro y participación directa en las candidaturas independientes.

Las candidaturas independientes son un avance democrático nacional, quieran o no reconocerlo, aún cuando afirmen que son estrategias de los partidos grandes para dividir el voto, pero en México, desde 1946 se estableció como derecho exclusivo de los partidos políticos el registro de candidatos a cargos de elección popular y no fue sino hasta 66 años después, cuando el 9 de agosto de 2012, reforman el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir las candidaturas independientes y fueron algunas organizaciones civiles las que empujaron también esta modificación para oxigenar la democracia, ya que muchos gobiernos municipales y estatales o legisladores de los tres niveles no tienen la legitimidad de la ciudadanía, pues logran apenas los apoyos de hasta un 25 % de los votos, lo que es peor, algunos arriban como suplentes, sin representar nada ni hacer algo por la gente, lo que ha generado preocupación nacional.

La convocatoria local del IEE permite a los colimenses registrarse del 6 al 16 de enero de 2018 como aspirantes independientes mediante planillas para los 10 ayuntamientos, y para diputados locales mediante la fórmula de propietario y suplente. El registro oficial como aspirante lo darán a conocer el día 17, para que 18 de enero al 6 de febrero puedan lograr recabar el 3 % o más de las firmas de la lista nominal de electores del padrón de su demarcación que quieran representar, y si logran recabarlas, del 1 al 4 de abril podrán registrarse oficialmente como candidatos y participar en campaña abierta para lograr ganar la elección que será concurrente a la presidencial el 1 julio de 2018.

Ojalá haya colimenses y organizaciones sociales que sientan que los partidos ya no cumplen sus expectativas y participen mejor en forma independiente por el bien del estado, en lugar de solo criticar o mantenerse al margen sin hacer nada.

