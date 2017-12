Camino Real

Ni con palitos y bolitas

Pa’trás también se avanza

Adelante con la LSI

En torno a la retención del ISR al aguinaldo de los trabajadores sindicalizados del Gobierno del Estado, el secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar, fue claro: es un impuesto federal que la parte patronal está obligada a reportar a la Secretaría de Hacienda; de lo contrario, se sancionaría al propio patrón (la administración estatal) y al trabajador.

A lo que se ve, este gobierno no está dispuesto a cometer violaciones a la ley -como sería evadir u omitir el ISR-, lo que al parecer hacían las pasadas administraciones. Esa actitud de la administración actual es responsable y con ello protege a sus empleados; no reconocerlo denota mezquindad, egoísmo y mala fe, que es lo que hace el líder de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Martín Flores Castañeda, quien seguramente vio otra oportunidad para golpear al gobierno de José Ignacio Peralta con el tema del ISR.

Y es que, en aras de que lo tomen en cuenta nuevamente -aunque sea para perder otra vez-, en el reparto de candidaturas a puestos de elección popular, no ahorra arrebatos ni mide sus palabras, pues haciéndole al simpatías llamó “el alemán” a Meiners Tovar, con intención de burlarse del funcionario. De esa forma, Martín Flores demostró que le inspira un sentimiento personal hacia el Secretario, que bien pudiera ser odio.

Además de exhibirse de forma tan grosera y discriminatoria, Martín Flores no quiso escuchar las explicaciones que los funcionarios del Gobierno del Estado dieron en torno al ISR; solo se limitó a engañar a sus agremiados, diciéndoles que el descuento que sufrieron fue injusto e inexacto, tal y como sucedió con el magisterio, que poco después fue subsanado, por cierto.

Aunque salgan funcionarios, actuarios y contadores a explicarle con palitos y bolitas al líder del STSGE lo sucedido con el descuento del ISR, no entenderá razones, pues su plan es socavar la confianza del gobierno y, con ello, posicionarse para las próximas elecciones.

Hace días, en entrevista radiofónica Martín se aferraba a la idea de que la tasa del ISR aplicada al aguinaldo de los trabajadores era indebida; sin embargo, el periodista que lo entrevistaba no pudo, por más intentos que hizo, sacarle la información de lo que sería la tasa correcta.

En fin. A ver si el presupuesto le alcanza a Flores Castañeda para sus proyectos electorales que lo traen como trompo chillador.

MESÓN

¿Cómo Vamos?, Colima, le lanzó un muy apetitoso reto a Martín Flores Castañeda: le dan un millón de pesos si comprueba que, como dijo públicamente, la agrupación ha recibido del Gobierno del Estado, solo en este año, 10 millones de pesos… El reto lleva un plus: el presidente de ¿Cómo Vamos?, Colima, Guillermo Gómez, renuncia al cargo si Martín prueba su acusación; pero si no lo hace, el que deberá renunciar a la secretaría del STSGE, sería Martín… Quien pierda este desafío será un uleeeeerooo hablador boquiflojo… EN ESTA TEMPORADA de informes municipales, los alcaldes están inaguantables y no hay ni uno, ni una, que diga que le quedó grande el cargo o que haya fracasado… Figúrese: Yulenny Cortés León, la mera-mera de la Villa, con todo y que los villalvarenses la traen de una ala por ineficiente, dijo que en lo que va de su administración, el municipio ha avanzado más que en los últimos 20 años… En cierto modo eso es cierto, pues también de reversa se avanza… PESE A los respingos se aprobó la Ley de Seguridad Interior que le da marco a la presencia de los militares para combatir al crimen organizado… Se oyeron falsos lloriqueos de quienes dicen que se militariza el país y que las manifestaciones ciudadanas serán reprimidas… El ejército tiene 11 años en las calles y ningún borlote ha reprimido, en cambio soldados y marinos han aguantado humillaciones de parte de grupos de “manifestantes” que son fachada de organizaciones criminales, y han atrapado y abatido a muchos mafiosos a costa de sufrir bajas del lado militar… Los chillones, ¿qué han hecho entre tanto?, ¿han ayudado en algo a contener la ola de crímenes?, ¿qué han hecho la ONU, la CNDH, la CIDH, los chairos de izquierda y los actorcillos de carita bonita contra los cárteles y a favor de nuestro país?… ¡Bola de inútiles!… Quieren que los militares vuelvan al cuartel y dejen el campo libre a las verdaderas mafias, justo como propone López Obrador con su intención de amnistiar a los jefes del crimen… No pos sí… Bien por los diputados y senadores que aprobaron la Ley… ¡Arrieros somos!

