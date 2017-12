Contrapeso: La Universidad y la ciencia

Como lo dijera don Humberto Silva Ochoa, “la Universidad nunca ha pretendido suplantar al gobierno, ni ha pensado hacer las veces del gobierno. Sabemos perfectamente cuál es su ámbito, el poder de la Universidad es el cultural, es el de la inteligencia, de la ciencia, de la tecnología”.

La Universidad de Colima debe ser el lugar donde confluyan las ideas globales y divergentes, el espacio donde la generación de conocimiento y el engrandecimiento de la cultura tengan lugar. Con motivo del informe de labores 2017 del rector José Eduardo Hernández Nava, quiero proponer unas reflexiones sobre la labor, en materia de investigación científica, que realiza la UdeC.

Durante 2017, la Universidad de Colima avanzó hacia la consolidación de un espacio propicio para el desarrollo científico de alto nivel; actualmente hay en la institución 193 académicos con membresía del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Podemos decir que los niveles II y III son un indicador de la madurez en cuanto a investigación científica e innovación tecnológica de una institución, y la UdeC ha aumentado ambos grupos, de hecho, el número de investigadores en el nivel III del SIN se triplicó durante los últimos cinco años.

Aunque, durante el año que termina, se obtuvo financiamiento externo por casi 20 millones de pesos para proyectos de profesores-investigadores, en los que también participaron alumnos, este rubro debe ser fortalecido por el Gobierno del Estado, creando fondos para la investigación de los problemas de atención prioritaria en lo local.

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del estado de Colima (Cecytcol) debe generar fondos concursables para proyectos en áreas como la movilidad, el desarrollo urbano, la erradicación de la violencia de género y la cultura para la paz, que tanto ocupan a la administración estatal. Se deben hacer sinergias y complementar los fondos, que en lo federal ya ofrece el Conacyt.

La vinculación de los estudiantes con la investigación es indispensable para el desarrollo de la Universidad –y el lógico progreso social–; durante 2017, 114 alumnos participaron en el programa DELFIN con estancias en 32 instituciones mexicanas y tres extranjeras. Además, como parte de este programa, 56 profesores-investigadores en la máxima casa de estudios del estado, recibieron a 142 estudiantes de 14 entidades del país.

Estas actividades deben fortalecerse e incluso fomentar la participación de estudiantes de bachillerato en los veranos de ciencia que organizan casi una decena de instituciones y centros de investigación en todo el país, como el CICESE, en Ensenada; y el Cimat, en Guanajuato. Proyectos como el Encuentro de Jóvenes Investigadores también debe continuar. Mientras más pronto la ciencia y la tecnología sean una opción, es mejor.

Entre los proyectos institucionales para la investigación científica más importantes que se concretaron este año, está la incorporación de dos laboratorios del área biomédica como laboratorios nacionales: el de Canalopatías y el de Microscopía Avanzada. Además, la Universidad de Colima es la primera institución latinoamericana en firmar un convenio con el Laboratorio Fermilab, el centro de investigaciones de altas energías de mayor prestigio en Estados Unidos.

En este punto, el Consejo de Vinculación Social de la UdeC cobra especial importancia, pues su labor debe ser motivar la participación de toda la comunidad con el afán de detonar el ecosistema estatal de innovación que demanda la sociedad, en favor de los jóvenes colimenses.

Aunque he señalado algunas áreas de oportunidad en esta columna, queda claro que la labor realizada por José Eduardo Hernández Nava, al frente de la institución, y por Alfredo Aranda Hernández, en la Coordinación General de Investigación Científica (CGIC), han sido destacados en materia de innovación y desarrollo. Enhorabuena y que la Universidad de Colima siga avanzando.

PUNTO Y APARTE

En una entrevista radiofónica, Enrique Rojas Orozco señaló que si no es por el Senado, prefiere no competir en 2018; esto después de que en la coalición PRI-PVEM-Panal, la primera posición por el Senado será para el PVEM –y como ya lo dije, para Virgilio Mendoza Amezcua–. Después de esta declaración, comienzo a pensar que no veremos a Kike como candidato, y pondrá la mirada en dirigir el PRI estatal.

*Comentarios al correo electrónico rolandonotas@gmail.com / Twitter: @rolandonotas / www.rolandonotas.wordpress.com.

Comentarios