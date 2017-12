Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

¿QUIÉN ES EL RETADOR? La batalla por la Presidencia de la República no es por definir quién va adelante en las encuestas, pues ya vimos a nivel internacional que éstas no son confiables -como en Inglaterra con el Brexit; en EE. UU. con el triunfo de Donald Trump, y en Colombia, en donde ganaron el referéndum los opositores al proceso de paz impulsado por el presidente Santos-. Es cierto que AMLO va adelante en las encuestas, pero es por la larga exposición a los medios, en un proceso que ya lleva 18 años haciendo campaña, y ha logrado vender el discurso anti-sistema, el discurso del cambio; además, porque las otras fuerzas políticas no tenían candidato presidencial. Entonces, se desprende, desde mi punto de vista, que lo importante es definir no quién va adelante en las encuestas, que sólo son un instrumento de intención del voto en un momento determinado, cuando aún faltan seis meses y medio para los comicios; sino definir quién es en realidad el verdadero retador del poder, en este caso, del PRI. Esa es la verdadera pregunta de fondo, lo demás es el barro y la basura que envuelve el oro, o sea, la joya de la corona, que es la Presidencia. Ergo, es importante definir quién es el retador, quién está en segundo lugar y si éste puede ser el primero, es decir, ganar los comicios, o si, por el contrario, el tercero puede desplazar al segundo y, por ende, estar en condiciones de ganar. Salvo la opinión suprema, que para mí es la de los lectores, desde mi punto de vista el retador es López Obrador y el abanderado del Frente panista, Ricardo Anaya, está situado en un lejano tercer lugar, muy distante del adversario más genuino ante el sistema. De ahí que en estos momentos, la primera batalla que debe dar Ricardo Anaya es convencer a los votantes que puede ser una verdadera alternativa de cambio y no sólo el plan B de Peña Nieto para que no llegue al poder el verdadero enemigo del sistema político que es el tabasqueño, un verdadero peligro para el status quo, a pesar de que representa una izquierda diluida, bastante mediocre y gris, sin sustento ideológico de fondo, con un gabinete de segunda división y no de ligas mayores; bastante proclive a la derecha como lo demuestra la incorporación a su alianza del PES (Partido Encuentro Social), un partido de derecha, que hasta dónde sabíamos es propiedad del todavía –inexplicablemente- secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Entonces, no sabemos si AMLO y Morena son de izquierda, por ese corrimiento al centro y hasta la ultraderecha. Ricardo Anaya, por su parte, carece de pensamiento estratégico, lo suyo es hacer lana, ver la política como un botín; como una fuente de enriquecimiento familiar, pero tiene una virtud: una endemoniada facilidad de palabra que le puede ayudar mucho en los debates presidenciales frente a Meade y AMLO –que es tan lento para hablar y para pensar-. Tiene además otra cualidad, el “joven maravilla” tiene una enorme ambición, lo que puede ser muy valioso para conseguir el poder al costo que sea. Tiene una genuina vocación de poder como lo demostró al traicionar a su mentor, Gustavo Madero, y luego –por pragmatismo- reconciliarse con él; después, al atropellar y pasarle por encima a los calderonistas orillando a su mujer, Margarita Zavala, a renunciar al PAN. Hay otro factor exógeno que también le favorece: es joven, en un país de jóvenes. Esa es su mayor gracia. De ahí en más tuvo el desacierto de iniciar su campaña en un lugar en donde estaba más solo que el desierto, lo cual parece un mal presagio, pues mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes. EL FIN DEL PRECIADISMO. La caída de Luis Ladino como coordinador de la fracción panista en el Congreso del Estado, sustituido por el diputado Crispín Guerra, es la mejor muestra de que Julia Jiménez asumió ya el poder en el PAN y que el preciadismo llega a su fin como grupo de poder en el partido. A Jorge Luis Preciado ni siquiera le valió votar con los priistas, en el Senado, la controvertida Ley de Seguridad Interior que muchos ven como el inicio de la militarización del país. Aunque en esta votación particular, Preciado quiso verse priista -es decir, parte del sistema político imperante-, de todos modos, no le valió y el sistema lo atropelló con la resolución final e inapelable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que reconoció el triunfo de Julia en el liderazgo estatal del PAN.

