No aprobarán la Ley de Pensiones por fast track

De acuerdo con el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Arturo León Alam, aunque es urgente una reforma en materia de pensiones, no hay condiciones para que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa del gobernador Ignacio Peralta Sánchez por fast track.

Recordó que los legisladores locales se van a ir de vacaciones y aún está abierto el proceso para “afinar” la iniciativa que envió el Ejecutivo y consideró que actuar de otra manera generaría presiones e incluso protestas airadas por parte de trabajadores, solicitudes de amparo y demás acciones.

“Creo que esperar unos días, cuadrar bien la ley, equilibrarla, no afecta a nadie; si se esperaron 25 años, creo que pueden esperar 15 días para que esto esté listo y hacerlo no le afecta a nadie, al contrario estamos agradecidos por dejarnos participar, y resarcir esas reuniones que no habíamos tenido y ya las tuvimos”, aclaró.

“Lo importante es que nos toman en cuenta y que garantizamos que derechos de trabajadores sean respetados”, explicó al señalar que el gremio que encabeza presentó, junto con la Federación de sindicatos (Tecomán, Armería, Comala, Villa de Álvarez, Manzanillo), una contrapropuesta a lo que le había mandado en Primera Revisión el Congreso del Estado”, detalló.

Agregó que también le hicieron llegar al secretario de Administración (Christian Meiners) esas observaciones, respecto a “errores humanos” en la redacción del texto que son perfectibles y en lo que están trabajando.

León Alam dejó en claro que a los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Colima no les pesará hacer aportaciones para fortalecer su propio fondo de pensiones, y garantizar que en los próximos cien años no haya problemas de liquidez para el pago de las mismas.

