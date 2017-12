UdeC, elemento importante para el desarrollo del estado y la región: Magistrado

“La universidad pública es la mejor alternativa, quizá la única, que tienen millones de jóvenes para tener acceso a una educación y formación profesional”, agregó

La Universidad de Colima “es un elemento importante para el desarrollo del estado y para la atención de las necesidades de educación superior que existen en gran parte de Michoacán y Jalisco”, señaló el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Salazar Santana, entrevistado en el Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz”, con motivo del primer informe del segundo período del rector José Eduardo Hernández Nava.

Además, dijo Salazar Santana, “gracias a la Universidad de Colima, otros estados como Jalisco y Michoacán desahogan la problemática que tienen de ofrecimiento de alternativas de educación para sus jóvenes. Si no fuera por nuestra institución de educación superior, gran parte de jóvenes del sur de Jalisco y de la zona colindante con Michoacán, no tendrían una oportunidad, ni un espacio para formarse profesionalmente y crecer, ya no digamos de los jóvenes de Colima, que tienen una alternativa de calidad en ese sentido”.

También –agregó- la Universidad de Colima sigue contribuyendo en el desarrollo de las áreas biomédicas, de ciencias sociales y humanidades. En la difusión de la cultura, dijo, “basta ver toda la promoción que se ha hecho del estado, principalmente por su máximo estandarte, que es el Ballet Folklórico, pero también en la promoción de las artes plásticas, de las artes visuales y las artes escénicas”.

Ante las vicisitudes económicas que viven las instituciones de educación superior en el país, el titular del Poder Judicial en el estado señaló la necesidad de apoyarlas. “Hay que entender que la universidad pública no puede desaparecer, lo que menos podemos permitir es que se reduzca, se minimice o desaparezca. Es la mejor alternativa, quizá la única que tienen millones de jóvenes para tener acceso a una educación y formación profesional”.

Aclaró que no minimiza a la universidad privada, “cuya visión de la formación profesional o integral del individuo va más en función de un sentido utilitario de producto para el mercado, mientras las universidades públicas siempre tienen una educación vinculada con el sentido de responsabilidad social y de pertenencia a la sociedad”.

Bernardo Salazar calificó de excelente la gestión del rector Hernández Nava en los cinco años que lleva en el cargo (cuatro de su primer período y el primero de su segundo), “pues se ha caracterizado por mantener la presencia de la universidad como uno de los elementos básicos para el desarrollo del estado”.

Finalizó diciendo que la gestión del rector Hernández Nava “ha sido de excelencia” y que se ha caracterizado “por mantener la presencia de la universidad, por ofrecer mejores alternativas y acrecentar la dinámica y las opciones de educación”.

