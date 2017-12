Yulenny dice concentrarse en su trabajo, no en la reelección

Infoecos/Villa de Álvarez

Aún cuando algunos alcaldes panistas se han pronunciado en una posible reelección, la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés León, dijo estar ocupada en trabajar para continuar dándole resultados al pueblo villalvarense.

“Tenemos pendiente el cierre del año, trabajando el presupuesto de egresos, de acuerdo a la ley de disciplina financiera que viene muy concreta, compleja y está ocupando de nuestro tiempo”, dijo.

“Ahora estamos ya iniciando con los preparativos de los Festejos Charrotaurinos en su edición 161, no hay tiempo ahorita para pensar qué vamos a hacer en el 2018, todavía estamos bien plantados en el 2017, queriendo entregar más resultados a los villalvarenses”.

Sobre los tiempos electorales, la alcaldesa dijo que en lo particular no considera que se estén acabando para decidir, “yo estoy concentrada con los villalvarenses que me eligieron para que cambiara la historia de Villa de Álvarez, y eso estamos haciendo. Ahora Yulenny Cortés está concentrada en seguir dando resultados, sacar una fiesta adelante junto con la administradora Beatriz López; eso es lo que haremos en los próximos días”.

Acerca de su relación con la dirigente estatal del PAN, Julia Jiménez, la alcaldesa dijo que no existe distanciamiento: “Dentro del PAN no existen ganadores ni perdedores, todos somos compañeros, entramos a una competencia, se acaba y todos nos enfocamos en dar cumplimiento a los principios de doctrina del Partido Acción Nacional. YULENNY Cortés es panista, sigue trabajando de acuerdo a esos principios, insisto, muy concentrada en el quehacer de la administración pública, que ahora contempla el ámbito municipal”, recalcó.

La comisión permanente del Comité Directivo Estatal del PAN será quien defina las reglas del juego para elegir los candidatos en el proceso electoral del 2018, “eso compete al partido, en tanto estamos ocupados en dar respuesta a las labores que tenemos al frente de una presidencia municipal”.

