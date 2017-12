Aspira Martha Sosa a la alcaldía de Manzanillo

Con ello cerraría su ciclo político, afirma

Infoecos/Colima

Si bien no se obsesiona, la diputada panista local Martha Leticia Sosa Govea aspira a ser postulada por el Partido Acción Nacional (PAN) como candidata a la alcaldía de Manzanillo y concluir así con un ciclo de su vida política.

La propia legisladora panista afirmó que no estará buscando la reelección como diputada local para el proceso electoral 2018, pero señaló que si el panismo le brinda la confianza, le gustaría competir por la alcaldía de Manzanillo.

“Si hay la posibilidad y oportunidad, quizás vayamos a una candidatura, y si no, no hay ningún problema”, afirmó.

Aseguró que para las próximas elecciones no buscará la reelección como diputada local, “no estoy buscando otro cargo, pero sí estoy muy atenta a las circunstancias, a los tiempos, a lo que digan los panistas y los órganos internos estatutarios del partido y si puedo hacer algo, si puedo empujar o ayudar, estaré ahí, y si no, estaré en la trinchera que se me asigne”.

Sosa Govea dijo: “Creo que todo esto es de cerrar ciclos, los cuales los estoy cerrando desde hace rato y no termino.

“Creí que podría haber cerrado al terminar de recorrer todos los cargos cuando fui diputada federal, pues solamente la gubernatura no pude serlo, sin embargo se dio la oportunidad de regresar a lo que fueron mis inicios que fue ser diputada local, entonces, si hay algo que pueda continuar con mis inicios sería la presidencia municipal, no hay más ya, es regresar a mi origen, a lo que empecé como diputada local, como presidenta municipal y cerrar totalmente esto, creo que es lo único que podría ser”, señaló.

Reconoció que las candidaturas “serán más complicadas” por el Frente Ciudadano que se conformó con entre el PAN-PRD-MC, señalando que “ya éramos muchos y no dábamos satisfacción a todos, y ahora con Movimiento Ciudadano y PRD, pues más difícil”.

Consideró que el PAN en Colima no necesita de aliados políticos, “necesita de aliados ciudadanos, ahí hacer el compromiso y el acuerdo con la sociedad, sin embargo esta (el Frente Ciudadano) es una decisión nacional que no la podemos cuestionar, es una decisión tomando en cuenta el proyecto de nación, el rumbo del país, algo mucho más grande que Colima, por lo tanto, lo entendemos y lo aceptamos”.

Dijo que quizás algunos panistas no estén de acuerdo porque el costo haya sido muy alto, “lo vemos así en términos de Colima, no en términos de país y habrá que esperar si se ponen de acuerdo para en lo local también ir en alianza, aceptar y entenderlo que las decisiones nos rebasan muchas veces”, concluyó.

