Adriana Mesina renuncia al GGPAN, se suma al PVEM; nunca fui panista, afirma

La diputada Adriana Lucía Mesina Tena, quien compitiera en el pasado proceso electoral por la diputación del X Distrito Electoral Local (Tecomán) bajo las siglas del Partido Acción Nacional, renunció este jueves al Grupo Parlamentario del PAN (GGPAN) en la quincuagésima octava legislatura.

Mesina Tena se convierte en la cuarta deserción que se registra en el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, que inicialmente contaba con 13 de las 25 diputaciones locales (siendo mayoría) y en la actualidad solo quedan en el mismo nueve, tras la salida de Nicolás Contreras Cortés, Javier Ceballos Galindo, Luis Ayala Campos (quienes conformaron un grupo parlamentario independiente) y ahora de Adriana Mesina, quien se sumará al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para tratar de conformar el grupo parlamentario del PVEM.

La renuncia, anunciada este jueves por la propia Mesina Tena, provoca una mayor división en la bancada panista, que recientemente cambió de coordinador parlamentario, saliendo Luis Humberto Ladino Ochoa y entrando en su lugar Crispín Guerra.

La diputada local por Tecomán, Adriana Mesina Tena, anunció su decisión de renunciar al grupo parlamentario del PAN estando acompañada del presidente del Comité Directivo Estatal del PVEM, Virgilio Mendoza Amezcua, y de la diputada local por ese instituto político, Martha Meza Oregón.

La legisladora afirmó que su renuncia se debe “a la división de grupos” que existe al interior de Acción Nacional en la legislatura.

Afirmó que “nunca” estuvo afiliada al PAN, señalando que “mis valores ya no se encuentran en la misma dirección que los del grupo parlamentario del PAN ya que día a día me di cuenta de las dificultades que al interior de este grupo existen, como la constante lucha entre los grupos para conservar el poder en este partido”.

Asentó que esta división y pugnas al interior de la bancada panista “me limitaba a cumplir con la agenda política que nosotros mismos nos marcamos de esta legislatura”.

Dijo que de ahora en adelante en las sesiones del Congreso del Estado actuará basada en sus convicciones y en lo que beneficie al estado de Colima, específicamente por el municipio de Tecomán.

“Desde que soy diputada he dado mi voto razonado y analizado, nunca me he inclinado por el color ni porque alguien me lo diga. Si ustedes revisan todas las votaciones dentro del Congreso, siempre han sido personales; siempre al consenso de la gente”.

Adriana Lucía Mesina Tena en la actual legislatura preside la Comisión de Deportes y Fomento del Sano Esparcimiento; además funge como secretaria de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental, y de Salud y Bienestar Social.

