AMF procedería contra Chivas de no solucionar caso Alanís

La Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF) está dispuesta a proceder contra la directiva de Chivas, en caso de que ésta no llegue a un acuerdo con Oswaldo Alanís, ya que Álvaro Ortiz, presidente ejecutivo del organismo, reveló que el Guadalajara está violando su contrato al mandarlo a la Liga Premier.

“Está en una situación de negociación con su directiva. El tema de Oswaldo es que en su contrato viene que es de Primera División, no lo pueden bajar de categoría y menos porque no da la edad para entrenar, entonces están incumpliendo su contrato en la parte deportiva, no en la económica”, reveló el representante de la AMF.

Ortiz también afirmó que el organismo está a la espera de que la gente que trabaja con Alanís y la directiva rojiblanca lleguen a un acuerdo, que en caso de no lograrlo, ya intervendría el área jurídica, que podría exigir la rescisión del contrato del futbolista.

“No puedo decir mucho jurídicamente porque hay que ver lo que Oswaldo quiere, pero sí puede meter una rescisión de contrato, podría ser la causal porque hay un incumplimiento de contrato como tal”, argumentó.

Ortiz aseveró que su intención es que se llegue a un acuerdo, pero no desechó la posibilidad de que el gremio de futbolistas realice un paro para presionar a los directivos a mejorar las condiciones.

“Queremos mesas de diálogo, que escuchen a los futbolistas y poder tratar de cambiar estas malas prácticas. Si no hay una respuesta favorable o se sigue como se está, se adoptarán otras medidas. ¿Cuáles? Eso ya es consensuado con los futbolistas”, afirmó.

Comentarios