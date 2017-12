Sociedad Líquida: El internet y las leyes que sí importan

Mientras en nuestro país algunos políticos, académicos y hasta miembros de la farándula, se desgarran las vestiduras, toman internet como su arena de confrontación con otros políticos, y piden al presidente Enrique Peña Nieto que “vete” la Ley de Seguridad Interior, otros cambios se están dando en el mundo y ni siquiera se han dado cuenta de ello.

Y esto no significa, amable lector, que un servidor esté minimizando la citada Ley de Seguridad Interior, por el contrario, la considero un marco jurídico necesario para dar certidumbre al actuar de nuestras fuerzas armadas, quienes desde hace más de una década se han convertido en nuestra última trinchera de lucha contra el crimen organizado en México. Mi descarte es contra aquellos que intentan vender esta ley, insisto necesaria, como una intentona de militarización del país o una forma de “dar carta abierta” para la represión de las manifestaciones sociales. Entre los principales promotores de estas falacias tenemos a la académica y periodista Denise Dresser, mejor conocida por sus constantes plagios, como el que hizo del libro del periodista estadounidense Jon Stewart, América: The Book, para escribir en coautoría con Jorge Volpi, el texto titulado México. Todo lo que un ciudadano quisiera (no) saber sobre su patria; o la editorial del diario El País, publicada el 29 de abril bajo el título Explíquese, señor Rajoy, misma que después reprodujo el 1 de mayo bajo el título Explíquese, Sr Peña. Otros, como los actores Gael García, Diego Luna y Damián Alcázar (exdiputado altamente faltista por Morena en la Asamblea de la Constituyente de la Ciudad de México), quienes histriónicamente son excelentes, pero que en temas políticos y económicos denotan un gran desconocimiento, pero aprovechan la coyuntura de ser figuras públicas, para venderse como intelectuales, logrado que mucha gente crea ciegamente lo que publican en sus redes sociales.

Mientras todo ello ocurre en México, en nuestro vecino país del norte, Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) decidió revertir la normativa aprobada en 2015 bajo el gobierno del expresidente Barack Obama que protege la llamada “neutralidad de internet”. ¿Qué es la neutralidad del internet? Esto significa que los proveedores de servicios de internet (ISP, por sus siglas en inglés) debían proporcionar a los usuarios igual acceso a todos los contenidos de internet, independientemente de cuál sea la fuente, no pudiendo bloquear contenido ni reducir la velocidad de cierto tráfico en internet.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump ha decidido matar esta ley, lo que implicaría que estos proveedores de internet podrían limitar ciertos contenidos y tráficos en internet, pidiendo cuotas extras para su desbloqueo. Por ejemplo, pensemos en los actuales planes celulares. Las compañías nos ofrecen determinados gigabates (GB) de navegación por mes, así como algunas redes sociales ilimitadas. Si nos pasamos de nuestros GB mensuales, podemos realizar una recarga adicional. Pero, ¿qué ocurre en nuestro servicio de internet de hogar u oficina? Aquí no hay problema, podemos navegar en el contenido que queramos sin ningún límite, pero ahora imagine, amable lector, que nuestro proveedor de internet nos mande un mensaje más o menos así “Estimado cliente, su servicio de navegación de Netflix se ha agotado. Si desea continuar realice una recarga de 100 pesos” ¿Se imagina este escenario en nuestro país? Una vez que se ha aprobado esto en nuestro vecino del norte, no dilatarán las compañías locales en hacer presión para que se establezca algo similar en nuestro país. La diferencia es que en EEUU existe un mercado de proveedores de servicio de internet de cuasi competencia perfecta, por lo que deberán ofrecer las mejores promociones para mantener al consumidor, pero en México nuestro mercado es más bien oligopólico, lo que incentiva la formación de un cartel para el ofrecimiento de estos servicios. Ojo con esto.

POSDATA

Por ocho votos a favor y tres en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó la designación de Lizandro Núñez Picazo como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Celebro este nombramiento ya que, después de 11 años de trabajar en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con conocimiento de causa puedo decir que Lizandro Núñez es una persona de alta probidad y capacidad. Habrá que recordarle a Ricardo Anaya, uno de los más críticos de esta decisión, que el citado funcionario público tuvo un gran crecimiento dentro del SAT, desde los sexenios de los expresidentes Fox y Calderón.

