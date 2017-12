Chivas da ultimátum a Oswaldo Alanís

Ayer viernes, mediante un breve comunicado publicado a través de su cuenta oficial de Twitter, el equipo del Guadalajara informó que el día jueves 21 de diciembre se llegó a un acuerdo con el defensa Oswaldo Alanís y su representante donde “de forma conjunta” se definió un plazo de 72 horas para definir la situación por la cual el futbolista ha sido separado del plantel. Señalan que ambas partes están en la búsqueda de la mejor solución del problema que ha sido polémica durante los últimos días.

De esta manera, el también seleccionado mexicano podría firmar por seis meses más, como se lo había ofrecido la directiva desde el inicio, irse a otro equipo o finiquitar su relación laboral.

Cabe recordar que Alanís pedía un contrato multianual, mismo que le fue negado por la directa ya que el semestre del rebaño no fue el mejor, por lo que el propietario Jorge Vergara consideró que no era el momento para negociar esa parte.

“NOS ENCANTARÍA TENER A ALANÍS HASTA 2018”: HIGUERA

José Luis Higuera, CEO Grupo Omnilife-Chivas, habló sobre la situación que tiene el club rojiblanco con el defensa Oswaldo Alanís y destacó que la opción de que el jugador se quedara en la Segunda División del futbol mexicano fue una decisión que se tomó en conjunto, pensando en lo mejor para el equipo.

“Si bien no se le pidió a Oswaldo la decisión final, o no contamos con que él decidiera esa parte y en conjunto con la directiva decidimos que él estuviera entrenando en la Segunda. A nosotros nos encantaría que él estuviera hasta diciembre de 2018, esa era nuestra propuesta”, destacó el directivo.

Higuera recalcó que los intereses de los jugadores no se pueden anteponer a los de la institución.”No es fácil para todos, pero hay 25 jugadores más. Al final hay que pensar como un grupo de 28, no solamente en una sola persona. No puedes estar privilegiando los intereses individuales o grupales”, destacó.

