Camino Real

Ha pasado casi un mes desde que el 27 de noviembre José Antonio Meade Kuribreña se autodestapó como precandidato del PRI a la presidencia de la República, pero es hora de que no hemos escuchado de parte de algún vocero oficial, explicación alguna del porqué alguien que no es militante es el abanderado de ese partido. Han de creer los altos mandos del PRI que no es necesario explicarlo, y puede que tengan toda la razón.

El PRI -inmerso en una crisis de corrupción y, por ende, de credibilidad entre el electorado nacional-, no tenía otra salida que la de proponer a un externo -o ciudadano sin partido-, para encarar los comicios presidenciales de 2018. Y no es que en el PRI no hubiese alguien con credenciales de honestidad, capacidad y experiencia para encarar exitosamente el compromiso de la candidatura presidencial, pues es claro que sí lo hay, pero los electores -ni siquiera los propios priistas-, iban a tenerle confianza, otra vez, a un correligionario que cargara con tanta mala fama acumulada y puesta de relieve con los casos de altos funcionarios federales de este y otros sexenios, gobernadores encarcelados, legisladores y alcaldes pillados en actos deshonestos.

No la opción inteligente, sino la única con probabilidades de éxito -y este mérito fue de Peña Nieto-, era lanzar a alguien exento de la inconveniente contaminación político-partidista, alguien que pudiera presumir a propios y extraños de haber podido cruzar el pantano priista y la ciénaga panista sin haber manchado su plumaje.

José Antonio Meade, como se sabe, transitó al frente de cargos de máxima importancia por dos últimos sexenios, con el panista Felipe Calderón y con el priista Enrique Peña.

Ahora bien, ¿Meade tiene alguna probabilidad de ganar la presidencia de la República? Creo que sí, por dos razones. Una: a la fecha -y ya es tiempo de que hubiese ocurrido- no se le conocen actos deshonestos ni corruptelas; dos, no podemos decir lo mismo de los otros contendientes, principalmente Andrés Manuel López Obrador, de Morena, y Ricardo Anaya, del PAN. El primero, más conocido por el alias de El Peje, lleva 18 años recorriendo el país de punta a punta, y no se conoce la fuente de los vastos recursos que para ello se necesitan, pero ya va apareciendo el peine, pues deja saber su intención de otorgar amnistía a los cárteles del narcotráfico -si gana la presidencia, claro-, lo que algo nos dice acerca de la cobertura de los costos de una campaña que ha sido permanente en los últimos tres sexenios. El otro, Anaya, ni en su partido lo quieren por chocante e hipocritón.

MESÓN

En Colima se hacen preparativos para acabar con lo que queda del PRI, que no es mucho. No de otra cosa hablan algunas descaradas reuniones de confabulados, como la reciente entre un directivo del Partido Verde, un exgobernadory un personaje al que una parte de la opinión pública ubica en la farándula de la diversidad sexual y que no responde cuando le llaman por el mote de Lady Botox. El verde se ha vuelto la piedra angular de todas las alianzas del PRI, pero las negociaciones debe hacerlas otra clase gente, no los que le han dado en la suya al partido, y menos alguien que nunca ha sido priista. Que la navidad sea una lluvia de bendiciones para todos… ¡Arrieros somos!

Comentarios