Políticamente Incorrecto: De melancolía

Siempre que se acerca el fin de año se apodera de mí la nostalgia. ¿Será que asimilamos el final de un año que se escapa con el de nuestras vidas? Quizá los simbolismos místicos, contagiados del solsticio invernal, hacen mella en nuestra conciencia ancestral. No es coincidencia que los hijos de los dioses nacieran por estas fechas. Católicos, judíos, musulmanes, paganos, todos hermanos, todos fundidos en un abrazo de humanidad, en una noche de paz.

Habrá quien dude de todos y cada uno de los mesías, podrán creer o no en la existencia de Dios, pero lo que no se puede negar es la fuerza que representan los días y las noches navideñas. No hay quien pueda negar las sonrisas de los niños, ni quien pueda negarse a quebrar una piñata, mucho menos a dar un abrazo a quién más lo necesita, a compartir una conversación con quien hace mucho no vemos, a arreglarse, comer y beber con la única medida dictada por qué tan bien nos la estemos pasando.

Mantengamos los brazos abiertos, las sonrisas intactas y las charlas alegres, tratemos de estar en familia o en compañía de nuestros seres queridos. Busquemos a quienes nada tienen para compartirles un poquito de lo que a nosotros nos sobra. Mantengámonos unidos, que no encontraremos ni la felicidad, ni el amor, ni mucho menos el perdón en el fondo de una botella. Demos las gracias, pidamos perdón, digamos “te amo”. Que si diciembre es el fin sea el mejor fin que podamos tener.

Olvidemos lo malo de los años muertos y miremos con esperanza los segundos que están por venir. Así, juntos, en compañía de quienes amamos, emprendamos nuestros más locos sueños, solicitemos nuestros más profundos deseos, iniciemos la lucha para conquistar nuestra verdadera libertad, levantemos la frente a un mañana tan brillante como los ojos de una persona enamorada, demostremos nuestro afecto, regalemos abrazos y sonrisas, que no sabemos si mañana el sol nos volverá a brillar.

Si nos vemos este año o el siguiente, si nunca más nos volvemos a ver, que sean los buenos recuerdos los que enmarquen la inmortalidad, que sea un gesto de gratitud y no de soberbia lo que quede en la memoria. Y si nos seguimos viendo, sigamos haciendo equipo, sigamos ayudándonos a construir los más grandes anhelos de un pueblo cansado de promesas pero que no se ha cansado de librar batallas, que está listo para librar la mayor de las batallas, la batalla de cada día, de vivir minuto a minuto.

La nostalgia no es mala, la añoranza del pasado nos permite entender lo que bien se hizo y lo que no se debe de volver a hacer. Es nuestro presente lo único que tenemos, este instante, este momento en el que escribo este periodo en el que estás leyendo, esto es lo único que tienes y es lo más valioso que jamás tendrás. Así que utilicemos lo que nos queda del año para hacer de nosotros la mejor persona que podamos ser y ayudemos a los otros a que puedan alcanzar la felicidad, porque al final de cuentas, de qué sirve el dinero, de qué sirven las propiedades, de qué sirven los lujos, de qué sirve el rencor, de qué sirve el odio, de qué sirve el amor, de qué sirve la vida, si uno no es feliz. Les deseo toda la felicidad de mundo.

