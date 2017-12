Carlos Feraud, con posibilidad de llegar a Cruz Azul

En el Macará de Ecuador ya se plantean la vida sin Carlos Feraud, capitán del equipo, quien es del interés de Cruz Azul, y a pesar de que aún tiene un año de contrato, están listos para dejarlo ir en caso de que esta semana llegue una oferta desde México que satisfaga sus pretensiones.

“Nosotros queremos hacer la negociación de Carlos Feraud, obviamente en condiciones que nos interesen a ambas partes y si es que existe una oferta esta semana, lo haríamos, porque estamos por comenzar en la Copa Libertadores. Tomando en cuenta la situación de Carlos, hemos dejado un cupo libre de extranjero, porque si lo vendemos tendremos que traer a un extranjero al equipo”, manifestó Miller Salazar, presidente del conjunto sudamericano.

El mandamás del Ídolo Ambateño, como se le conoce al Macará, admitió que está dispuesto a negociar la salida de uno de los ídolos de la afición, aunque señaló que por el momento no hay una oferta formal sobre la mesa, no obstante, tiene conocimiento de que la directiva cementera ya tiene la información necesaria sobre el jugador.

“Hemos conversado con algunas personas, pero no se ha podido concretar el tema de Carlos todavía, hasta este instante. Estoy listo para conversar a ver si llegamos a un acuerdo. Lo que tengo entendido es que ya se mandó información a Cruz Azul, pero de ahí en más no he sabido ninguna situación”, finalizó el titular del Macará.

Comentarios