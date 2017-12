Perspectiva: El nombramiento de García Pérez no es idóneo

Más bien es a modo y al gusto de quienes influyeron a su nombramiento. Después de publicar la convocatoria para elegir al nuevo titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), los diputados se decidieron por Indira García Pérez, porque se desempeñaba como comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque ha desempeñado puestos públicos; fue encargada de la Oficialía Mayor del Tribunal Elector del Estado, y talleres del Tribunal Electoral Federal; fungió como abogada del Congreso del Estado, pero nada qué ver con auditorías del gasto gubernamental y de cuentas públicas del estado y municipios, que dizque cuenta con cinco años de experiencia en materia de control, auditoría financiera, en dónde, en qué dependencia; lo anterior no tiene nada qué ver en auditorías de cuentas públicas del estado y municipios.

Por eso, Martha Sosa Govea, diputada local de Manzanillo, más sensata que el resto de los diputados que votaron por ella, sufragó en contra, “porque en su currículum no indica que, en los puestos desempeñados, haya acreditado cinco años de experiencia, pretendieron acreditarla con dos constancias en capacitación en cursos, que no es igual que experiencia laboral o profesional”. Martha no discute experiencia electoral o educativa, “pero en el tema no acredita capacitación y experiencia”. Entonces, la nueva auditora no tiene capacidad para el puesto, porque en la carrera que estudió no se ven esos temas. Y si bien la ley faculta al licenciado en Derecho a ser auditor, dato que a estas alturas, donde el desvío de recursos públicos es el pan de todos los días, hace desfasado el Artículo 117 de la Constitución local, cuando de entrada el idóneo para el cargo debe ser un contador público, con maestrías en auditorías y fiscalización de recursos.

Esa profesionalización de un fiscalizador es lo que menos le importa al gobierno-PRI, en Colima, buscan a uno o a una que sea moldeable. Que por su falta de experiencia se deje mangonear por el gobierno. Y se aplique la ley a tales o cuales funcionarios o presidentes municipales, sobre todo, a aquellos que no son compas o del mismo partido. O cuando se trata de parar a uno en seco. Me decía alguien por ahí, mira, nosotros hacemos el reporte al Congreso, de cómo encontramos las finanzas, en tal o cual lugar. Pero es el Congreso quien dice, a éste sí o éste no. Para eso se necesita a alguien moldeable. Y si es sin experiencia, mejor.

En esta ocasión, el OSAFIG está lejos de cumplir con su cometido. Sobradas razones tuvieron los políticos de altos vuelos quienes nombraron a García Pérez. Tienen la idea de no sufrir con la calificación de las cuentas públicas, pues habrá OSAFIG a modo, al molde priísta, para hacer y deshacer con los recursos públicos, sin tener quién les ponga freno. Simplemente, como lo dijo Martha Sosa, “tres de cinco diputados calificaron como deficiente su perfil en conocimientos y experiencia, y señalan un posible tráfico de influencias”.

Peor, aún, cuando la convocatoria se publicó en domingo, como lo dijo Leticia Zepeda, por lo que no pudo ser conocida por todas las personas que estaban interesadas, y que no hubo una conclusión del consejo, solo opiniones personales. Nomás fíjese, cómo va a corregir lo que hagan los verdaderos auditores, si no sabe. En serio, se volaron la barda, ¿De quién o de quienes fueron las influencias? Pero la menos culpable es ella, los diputados apoyadores enseñaron el cobre, no ella. Que quede claro.

RETAZO

De varios asuntos, piden los profesores de la Sección 39 que les bonifiquen lo que les descontaron en su aguinaldo. Pues si de eso se trata, entonces que nos bonifiquen a todos los trabajadores. Lo que pasa es que a ellos nunca les habían aplicado el ISR como lo manda esa ley, les descontaban algo, porque el gobierno absorbía a manera de subsidio. Pero el gobierno como patrón no tiene por qué hace eso, cuando pude cometer un delito fiscal, por tener contentos a unos profes que se consideraban votos cautivos, pero ya no son, ahora cada quién vota por el candidato que quieren. A estas alturas, nadie es voto cautivo. DE OTRO ASUNTO, ¿Ya checó, qué gasolinera la da el combustible más barato? Mucho tenemos que agradecerle a Enrique Peña Nieto, cuando en campaña nos prometió que no aumentaría el gas y la gasolina, pues para eso eran las reformas energéticas que echó a andar, dizque para favorecer a los mexicanos. Todos se fueron con la finta y votaron por él. Entonces, ¿Estarán dispuestos a votar por alguien que en lugar de ayudarnos, nos chinga? Profeco ya no interviene en los precios de la gasolina. Estamos a merced de este tipo de comerciantes, que día a día se enriquecen a costillas de los automovilistas. A Profeco le interesan los locatarios de mercados, tianguistas y pequeños abarroteros, con las empresas grandes aducen que no son competentes… LUEGO LES DIGO por qué renunció Armando Zamora González como auditor superior…Es todo por hoy.

