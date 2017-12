Baúles: Virgilio sucedería a Nacho

Si Virgilio Mendoza aparece en la primera fórmula al Senado, de PRI-Verde-Panal, se estaría confirmando lo que hace algunos meses escribí en este mismo espacio, con respecto a un acuerdo extrapartidista para que éste contendiera por la gubernatura, pero en el 2021.

No hay documentos que lo confirmen. No hay grabación alguna. No existe evidencia, pues; todo se mueve, como muchas cosas en política, en el nivel del rumor. Cuentan, en corrillos políticos, que el político porteño, quien tiene lo que se conoce como feeling, en su aspiración natural para ser gobernador del estado, siendo alcalde manzanillense de extracción panista, se bajó del barco para ceder paso a Ignacio Peralta, porque hombres de poder político y económico en Colima se lo pidieron. “Si el candidato del PRI es Federico Rangel, te apoyamos como candidato panista, aunque no seamos panistas; si el candidato es Nacho, te haces a un lado y el siguiente eres tú”. Palabras más, palabras menos.

¿Mito político? ¿Mito urbano? De ser verídica esta versión, se entendería que a otro cuadro joven del sistema, que se ha movido en el ámbito peñista, en el terreno nacional, esto es, a José Manuel Romero Coello, le hayan dicho que no va en la fórmula al Senado; no, por lo menos en la primera fórmula. Porque esa posición es para el neoverdecologista Virgilio Mendoza Amezcua.

Virgilio, pues, ya es senador; si gana, de mayoría; si pierde, de primera minoría; porque, de acuerdo con tendencias colimotas, si bien la elección presidencial es posible que sea de tercios, para el Senado de la República, por lo menos en Colima, la disputa sería solo entre dos: PRI-Verde-Panal vs PAN-PRD-MC.

Esta historia, como se aprecia, va a la mitad del camino. Ya se verá si Romero Coello se da por vencido, o su carrera política le da para el 2027.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

LOCHO, OTRA CARTA FUERTE. Cuando propios y extraños suponíamos que Leoncio Morán Sánchez iría por la Presidencia Municipal de Colima, con amplias expectativas, el frente o coalición formada por PAN-PRD-MC lo regresaron a las grandes ligas: va en la primera fórmula al Senado, y es casi seguro que, al igual que Virgilio, Locho ya tiene en la bolsa uno de los 128 boletos para la Cámara Alta. Dos expanistas, pues, serían fuertes aspirantes a la elección de la gubernatura en el 2021.

¿SE COMPLICAN CANDIDATURAS EN EL PAN? Rumores van y vienen sobre el escenario complicado para los panistas, que son mayoría en Por México al Frente, con relación a las candidaturas locales para ayuntamientos y Congreso local. Lo cierto es que, en aras del acuerdo nacional, Colima fue una de las entidades en las que PRD y MC estarán al frente en la fórmula al Senado y, por lo menos, en el Distrito Federal 01. Es posible que, para el registro de todas las fórmulas a los 16 distritos locales y las 10 comunas, en estos momentos Jorge Luis Preciado Rodríguez esté librando la batalla más difícil para su gente, lidiando con dos frentes: el de Ricardo Anaya y el de Pedro Peralta. Ya veremos si el panismo por lo menos retiene los espacios locales que logró en la elección pasada.

ENRIQUE MICHEL, FELIPE CRUZ Y PATY LUGO. Enrique Michel, Felipe Cruz y Paty Lugo son cuadros del PAN que deben estar en posiciones políticas de Colima, donde se tomen decisiones para los ciudadanos. Enrique debe estar en el Congreso del Estado, haciendo política. Felipe Cruz debe conducir los destinos de Villa de Álvarez. Paty Lugo debe estar al frente de una institución donde la política social sea el motor.

