Invitan a uso responsable de juegos pirotécnicos

Los accidentes con juegos pirotécnicos aumentan en esta temporada, con la proliferación de todo tipo de explosivos y luces. Por tal motivo, el director de la Unidad Municipal de Protección Civil Villa de Álvarez, José Manuel Gutiérrez Plazola, exhortó a los padres de familia a que eviten que los niños manipulen y quemen este tipo de productos.

Gutiérrez Plazola resaltó que es importante que la compra de cohetitos se realice en los lugares establecidos que cuenten con los permisos correspondientes por parte de la Sedena, Secretaría del Ayuntamiento y con la inspección constante de Protección Civil, con el objetivo de evitar que el producto pueda estar en mal estado o ser material pirata que represente mayores riesgos.

El director de PC Villa de Álvarez recalcó que esos establecimientos tienen prohibida la venta a menores de edad. Además, destacó que es relevante cuestionar qué actividad tiene el material que se adquiere, es decir, si tiene movimiento, si emite luz o destellos, si detona, así como qué medidas de seguridad se deben seguir para el transporte y quema del mismo.

“Evitar comprar pólvora o cohetitos para tener almacenados, es importante que no realice quema ningún menor de edad, que siempre sea un adulto. Una vez que se prende, retirarse de inmediato y no manipularlo con las manos”, refirió.

Gutiérrez Plazola sugirió que la quema se efectúe en lugares al aire libre, donde no haya pastizales, vehículos o cilindros de gas cerca para evitar algún incidente mayor.

Por otra parte, el director de Protección Civil hizo un llamado a evitar la práctica irresponsable de detonar armas de fuego al aire durante la celebración de Año Nuevo. Expuso que además de ser una práctica ilegal, esta actividad pone en riesgo la vida de personas inocentes ante el posible impacto de una bala perdida.

“Importante también no manipular este tipo de objetos si no se tiene conocimiento, cuidar mucho a nuestra familia, porque nosotros no quisiéramos que le cayera una bala a algún familiar”, concluyó.

