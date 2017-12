Niegan que Virgilio Mendoza ofrezca candidaturas a panistas de Armería

Infoecos/Armería

Durante una conferencia de prensa encabezada por el líder estatal del Partido Verde, Virgilio Mendoza Amezcua, se anunció la incorporación de tres militantes panistas a este instituto político luego de que presentaron la renuncia correspondiente.

Cesar Moreno, Araceli Gómez Pérez y Gloria Pérez anunciaron su incorporación al Partido Verde, tras coincidir que por falta de oportunidades presentaron su renuncia al PAN.

En dicha conferencia, donde también estuvo presente el presidente del Comité Municipal del PVEM, Miguel Ángel Ochoa Palomino, César Moreno negó que el motivo de adherirse al Partido Verde se haya dado por presuntos ofrecimientos de candidatura de Virgilio Mendoza.

“Ofrecimientos ha habido no solo nomás del Partido Verde, sino de otros partidos. Creo que los partidos no hacen a los hombres, sino los hombres hacen a los partidos y el día de hoy me ha tocado trabajar de la mano con Virgilio Mendoza a quien conozco de años y sé que es una persona comprometida y principalmente que es de Armería y que ha visto a favor de la gente, es por eso la decisión que tomamos, caminar de la mano juntos”.

Por su parte, Virgilio Mendoza reconoció que la incorporación de estos tres hoy expanistas sumará al PVEM, admitiendo que con esta nueva “contratación” se “vendrá a fortalecer al Partido Verde y trabajaremos fortalecidos por el bienestar de los armeritenses”.

