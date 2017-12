Benjamín Luna, por candidatura independiente al Senado

Su perfil va enfocado a defender los derechos humanos, afirma

Infoecos/Manzanillo

El colimense Benjamín Luna Alatorre, abogado de derechos humanos, es hasta el momento el primer aspirante a candidato a senador independiente en la entidad, por lo que recorre los municipios para promocionar su plataforma de trabajo, en caso de acceder a la candidatura ciudadana, ya que pueden participar varios aspirantes y obtendrá la nominación aquel que obtenga mayor número de firmas, tal y como lo marca la ley electoral.

Luna Alatorre estableció que su intención de participar es porque quiere lograr un verdadero cambio democrático en el país, y porque en realidad no se siente representado por los actuales legisladores locales y federales. “Decidimos participar para hacer un verdadero cambio, porque los senadores en nuestro país se sienten como si fueran senadores romanos, no hacen nada por el bien común, no los conoce la gente, no van con la gente y no cumplen con ninguna de las principales obligaciones en la lucha del bien común, toda persona tiene derecho a una vida digna, una casa digna, alimento, salud y los que pueden trabajo”, agregó.

“Nosotros vemos ancianitos a quienes se les quita la pensión, que hemos luchado mucho tiempo contra juzgados fríos e indolentes, que dejan pasar el tiempo, los cuales mejor amparan a políticos que a una persona necesitada. Hemos defendido a personas humildes y vulnerables; vemos que pasan muchos años, hemos estado en una lucha constante por los más necesitados, ya estamos cansados que llevan todo a los juzgados y que ello decidan; necesitamos nosotros entrar a este sistema político para que cambien las cosas sin convertirnos en el sistema político, en esta política mexicana. El político se sirve del pueblo, no sirve para el pueblo, y un senador debe servir al pueblo”, puntualizó el aspirante a senador independiente.

