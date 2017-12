Colima no produce pollos

La carne y huevos se traen de otros estados, principalmente de Jalisco

Infoecos/Manzanillo

Ante el crecimiento de los grandes monopolios de la producción de aves en todo el país, las granjas avícolas decayeron en el estado de Colima al resultar incosteable la producción de pollos y de blanquillos.

Así lo informó Abraham Lozoya, representante de la industria avícola en la ciudad de Manzanillo, quien precisó que el 70 por ciento de carne de pollo y huevos se trae de otros lugares, ya que, por ejemplo, en el puerto la humedad las altas temperaturas son un obstáculo para la crianza de pollos.

Agregó que el 70 por ciento de pollos se trae de otros estados, “desgraciadamente los avicultores de Colima no han soportado la competencia que ofertan las grandes empresas productoras de pollos y huevos, debido a que los precios que traen esas empresas son más bajos en relación a los que manejan los granjeros de la entidad colimense”.

Abraham Lozoya dijo que desafortunadamente el estado de Colima no cuenta con una empresa integral en el ramo avícola, “y nosotros mismos no somos consumidores de lo que se produce en el estado, por lo que este negocio no es rentable para los productores colimenses”, destacó.

El representante de la industria avícola en el puerto comentó que en el caso de Manzanillo, Armería, Minatitlán y Tecomán, son municipios que registran desventajas para la producción de pollos, ya que el exceso de calor enferma a las aves y causa pérdidas a los avicultores, por lo que estos alimentos se traen de otros estados como del bajío y Jalisco donde hay grandes monopolios avícolas.

Comentarios