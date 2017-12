Reaparece Novak Djokovic en juego de exhibición

Después de cinco meses de ausencia por una lesión en el codo derecho, Novak Djokovic volverá a las canchas este viernes. Lo hará en la semifinal de la exhibición en Abu Dhabi ante el español Roberto Bautista Agut, quien superó a Andrey Rublev en cuartos.

Djokovic jugó su último partido el 12 de julio, cuando se retiró de los cuartos de final de Wimbledon justamente por aquella lesión. Se tomó el resto del año para recuperarse de la lesión y preparar el 2018 de la mejor manera. Para eso, sumó al checo Radek Stepañek a su equipo de trabajo, junto a Andre Agassi.

El serbio se toma la vuelta al circuito con optimismo y apunta alto: “No sería fiel conmigo mismo si dijera que no quiero ser el número uno y ganar títulos de Grand Slam. No me daré por satisfecho con menos. Sé lo que hice en el pasado y me he demostrado a mí mismo que puedo hacerlo”, expresó Djokovic en una entrevista con la web Sports 360.

En la otra semifinal en Abu Dhabi, jugarán el austríaco Dominic Thiem y el sudafricano Kevin Anderson, que eliminó al español Pablo Carreño por 6-3 y 7-6 (7-2). Los ganadores se enfrentarán el sábado en la final por el título que defiende Rafael Nadal, quien se bajó de la exhibición.

