Sociedad Líquida: Expectativas 2018

Nos encontramos en la víspera de Año Nuevo y, como es usual, las expectativas sobre el 2018 se encuentran sobre la mesa. Sin duda será un año complicado en materia económica, ya que se atraviesa una elección presidencial y, como es sabido, en nuestro país el aspecto político no suele separarse del económico. ¿Cuáles son los principales temas que impactarán el desempeño económico de México el siguiente año? Propongo reflexionar sobre los siguientes:

Elección presidencial. Como lo mencionaba en supralíneas, históricamente la sucesión presidencial suele generar un clima de incertidumbre en los mercados. Además, y sin afán político, es sabido que el candidato que al día de hoy lidera las encuestas de opinión, Andrés Manuel López Obrador, no es el favorito de los mercados por sus constantes amenazas de echar por la borda las estratégicas reformas estructurales que se han llevado a cabo en los últimos años. Un regreso a un estatismo obeso, carencia de bases en sus propuestas económicas y amagos como suspender la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México son variables que han puesto nerviosos a los mercados. Esto se vio reflejado, por ejemplo, cuando la candidata morenista Delfina Gómez no logró ganar la gubernatura del Estado de México, al otro día reaccionando positivamente los mercados con una apreciación del peso.

Renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Originalmente planeada para concluir en marzo del próximo año, la renegociación del TLCAN ha mostrado un camino nada allanado. Tanto EEUU, principalmente, como Canadá, han puesto sobre la mesa de negociación puntos, a decir lo menos, innegociables, por lo que el equipo mexicano ha debido responder con posiciones firmes, lo que ha endurecido las pláticas. Algunos analistas prevén que la negociación pueda extenderse hasta después de las elecciones mexicanas. Mientras tanto, seguramente continuaremos observando subidas y bajadas del tipo de cambio.

Reforma Fiscal en EEUU. Sin duda, la aprobación de la reforma fiscal en nuestro vecino del norte es el primer gran triunfo de la administración de Donald Trump. Este nuevo marco jurídico básicamente permitirá bajar los impuestos en EEUU, y podrá tener un impacto en el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED). Si bien, las variables que determinan la inversión o no en un país no son solo fiscales (por ejemplo mano de obra, tecnología, incentivos de comercio exterior, etc.), hay que decir que tarde que temprano, nuestro país tendrá que hacer un recambio fiscal que varias voces piden. Disminución de ISR e IVA generalizado parece ser lo más viable.

Banco de la Reserva Federal de EUA (FED). El incremento de las tasas de interés de la FED, sin duda marca la agenda de la política monetaria de Banco de México (Banxico), tanto en nuestras propias tasas, como en la paridad cambiaria. Aunado a esto, Banxico deberá mantener su política restrictiva para el siguiente año, ya que la inflación no cedió acorde a lo esperado, aunque, como ya se lo he mencionado en este mismo espacio, el próximo año la inflación volverá a sus cauces habituales al haber pasado el efecto aritmético del incremento en los precios de las gasolinas.

Finalmente, amable lector, me permito desearle un exitoso 2018 y que lo pase en compañía de sus seres queridos. Al mismo tiempo, agradezco el favor de su preferencia al leer este espacio de reflexión.

Mi twitter @enricrux

Mi blog https://cognozblog.wordpress.com

Comentarios