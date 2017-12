Altagracia Mercado, estratega militar

En saber recordar y saber olvidar estriba todo (Thomas Carlyle), pero en ese mal recordar la Independencia de México, se han olvidado las mujeres que participaron en la lucha; ahora, traigamos al presente una mujer: Altagracia María Dolores Mercado. Sabiendo que para conocerla tenemos que ir más allá del “sentido común”, que al mirar otras épocas, otras sociedades, falla en muchos sentidos; pues se precisa situar al personaje en el entorno social en que se movía, por esto se puede decir que Altagracia fue una de aquellas mujeres que rompieron los esquemas.

Altagracia Mercado es sinónimo de valentía femenina, tanta que asombró a sus enemigos; una aguerrida independentista, “la Benemérita ciudadana hidalguense”, a la Capitana Mercado, la heroína de Huichapan, Hidago, se la reconoce por su arrojo y capacidad de estrategia militar. Altagracia Mercado ha dejado su nombre en nuestra historia, por haberse levantado en armas un grupo de patriotas, a los cuales lidera en la lucha por la libertad.

Con sus actos demuestra, que las mujeres no únicamente fueron las soldaderas, buenas mujeres que siguieron las batallas en pos de sus hombres; no tan solo fueron las cocineras y las cuidadoras de los guerreros, pues jugaron un importante papel en la logística de guerra, relativa al alojamiento, avituallamiento y movimiento de las tropas, insuficientemente estudiado; más bien ha ocurrido lo contrario, se ha borrado, minimizado o incluso, algunas mujeres y sus acciones han sido frivolizadas, como es el caso de María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como La Güera Rodríguez (20/11/1778 – 01/11/1850), la hermosa criolla novohispana.

La Independencia de México no hubiera sido posible sin la participación de mujeres y hombres que dejaron su vida en aras de lo que consideraban sería lo mejor para su país, mucha gente cuyos nombres han quedado sin registro, no es que se hayan excluido de las rotondas ilustres, un lugar simbólico, sino que ¡ya no existen! A veces, sumergidos en archivos, tropezamos con algún nombre, una nota que nos hace exclamar ¡Bravo! Dejaste una huella, bien pequeña, pero ahí está el rastro de tu paso por la vida.

Altagracia Mercado conformó, entrenó y comandó un pequeño ejército para vencer a los realistas y lograr la Independencia de su país. Cuenta la historia que al tener conocimiento de la lucha “por la libertad”, de su peculio formó una división, lo cual significa que debió tener una buena cantidad de dinero y para hacer la guerra se necesita dinero; se requiere una fuerte inversión para mover y alimentar una tropa, un tema que generalmente se soslaya. La división conformada por Altagracia, apenas sería un pequeño ejército, pero ella lo armó y entrenó para luego, al frente de su tropa, enfrentar y vencer en repetidas ocasiones a las huestes realistas.

No obstante su determinación y bravura, fue derrotada; el 27 de octubre de 1819 toda su gente fue diezmada, las mujeres y los hombres fueron cayendo bajo el fuego del fuertemente armado ejército realista; finalmente, solo ella quedó en pie, enfrentando al enemigo, hasta que se le acabaron los cartuchos. Altagracia Mercado se lanzó contra el enemigo y ante tal acto de valentía, según relata la historia, el coronel español, viendo que ella ya no podía defender su vida, ordenó el cese al fuego, argumentando que: “Mujeres como ella no deben morir”. Los hombres bajaron las armas.

Toda lucha fratricida es cruenta, las peleas de hermanos suelen ser las más duras, así lo fue la independentista, tanto que acostumbraban fusilar a los prisioneros. No obstante, habiéndose ganado la admiración de los jefes realistas, Altagracia no llegó al paredón, pero sufrirá condena de cuatro largos años de trabajos en cárcel. “La historia la hacen los hombres, pero también la sufren las mujeres”. El comandante realista, al tenerla frente a sí, con gran admiración, exclamó: “¡Tales son de valientes las americanas patriotas! ¿Con cuánto valor no defenderán los hombres su libertad?”.

La historia e incluso la leyenda y el mito nos demuestran que estaba equivocado, porque las grandes mujeres también mueren, es más, se diría que al menos fallecen dos veces: al perder la vida y al perderse su nombre entre las brumas del tiempo, se desconoce su existencia o se les borra de un plumazo. Y, sin embargo, la trayectoria bélica y de estratega de Altagracia renacieron al discutirse el sufragio femenino en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del supremo tribunal reconocieron el valor y la estrategia militar de Altagracia Mercado, como un ejemplo de la capacidad de las mujeres mexicanas.

La guerra por la independencia no fue un proceso lineal y en uno y otro punto, los caudillos se levantaban en armas, sobre todo en la región centro de México; unos se levantaban eran arrestados o fusilados y otros tomaban su lugar. En el estado de Hidalgo, Altagracia Mercado se considera una estratega del movimiento y por mujeres como ella, se está haciendo una revisión documental, reconociendo que la presencia femenina durante la independencia ha sido minimizada, sin embargo, poco a poco aparecen las mujeres, sin cuya participación, es posible que el triunfo no se hubiera dado. Aceptando que “…el grito de la historia nace con nosotros y que es uno de nuestros dones más importantes” (Carlyle), no queda más que seguir rastreando sus nombres y recuperando sus acciones en lucha por su país.

El 13 de noviembre de 1825, el pueblo de Huichapan, Hidalgo, es elevado a la categoría de villa y cabecera del municipio, lo cual es ratificado en 1858, pero en honor de Altagracia recibe el nombre de “Ciudad de los Mártires de la Libertad”.

Esta hidalguense, es indiscutiblemente una mujer heroica, sin embargo, ha sido excluida de la rotonda de hidalguenses ilustres; cabría agregar que no se trata de cubrir las cuotas de género y buscar la equidad en las rotondas, sabemos que eran más los hombres combatientes que las mujeres, pero esto no obsta para que se reconozcan sus méritos, porque no fue una, sino muchas las mujeres que arriesgaron o dieron su vida por su pueblo, Ninguna nación se ha elevado por encima nivel de sus mujeres (Margaret Elizabeth Sangester)

