Arte Total: Nochevieja 2017, Año Nuevo 2018

El año 2017 termina, esta es la entrega número 53 de 2017, y llega el momento de reflexionar sobre lo que ha acontecido y si nuestras expectativas de principios de año se han cumplido. Para algunos puede que haya sido un buen año, lleno de logros y sueños cumplidos. Si este es tu caso, ¡enhorabuena!

También puede ser que este 2017 que termina no haya sido tu mejor año. Quizás no se cumplió todo lo que te habías propuesto, pero eso no quiere decir que no haya habido avances. Muchas veces no somos conscientes de éstos porque nos centramos en lo que no salió bien, en lo que perdimos o en lo que no tenemos.

Bien, llega el recuento. En materia de cultura las expectativas estatales se acercaron a donde querían llegar desde hace un tiempo. Este 2017 surgió su momento, la Secretaría de Cultura de Colima abrió el Centro Estatal de las Artes.

Ser el mejor espacio de expresión cultural de Colima, es su meta. Este año nuevo 2018 puede ser su año de crecimiento, oportunidad para afinarlo y afrontar cualquier dificultad para avanzar y consolidar.

Durante 2017, la Secretaría de Cultura federal realizó importantes acciones en pro de la salvaguardia y preservación de las diversas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de México, el cual constituye una de las grandes riquezas del país.

A través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) que respalda los proyectos destinados a la expresión y preservación de las manifestaciones relacionadas con el patrimonio cultural, se destinaron recursos por 80 millones de pesos a mil 350 propuestas en todo el territorio nacional.

En Colima, el secretario de Cultura estatal, Carlos Ramírez Vuelvas, en la víspera de la salida de vacaciones, entregó recursos por un millón 750 mil pesos a 35 artesanos, artistas y creadores locales beneficiados en el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) 2017, convocado por las Secretarías de Cultura Estatal y Federal.

En entrevista, Jacinto Armando Chacha Antele, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGCPIU), destacó que este programa insignia de la Secretaría de Cultura, con 28 años de existencia, se dedica a apoyar directamente a la sociedad en el quehacer de su cultura.

Con este programa, dijo, los grupos indican a la institución “qué quieren hacer con su patrimonio cultural inmaterial. Esa es la importancia, la trascendencia y la riqueza de este programa, la sociedad habla y dice qué quiere hacer con ese patrimonio”.

Los colimenses, requieren de más apoyo financiero para que puedan desarrollar sus iniciativas a fin de fortalecer una tradición y así otorgarle condiciones de continuidad, como es la Danza de la Conquista de Zacualpan o la Danza de Los Morenos de Don Herminio Candelario, fallecido en 2011, pero ahora bajo la dirección de su hijo Guadalupe Candelario.

Según la Secretaría de Cultura Estatal, “un comité de especialistas fue el encargado de seleccionar las propuestas ciudadanas de los 10 municipios, enfocadas a la difusión y preservación de danzas y pastorelas tradicionales, músicos locales, oficios artesanales, gastronomía, recuperación de la iconografía colimense, promoción de turismo rural, entre otros rubros”.

¿Cuántos años lleva Colima participando en este programa? Quizás lo que ocurre es que todavía no ha llegado su momento, pero seguramente los pasos que ha dado este año, están acercando a Colima a sus objetivos de preservación del patrimonio inmaterial desde los mismos grupos originarios y de los creadores a nivel regional y local.

Durante 2017, el arte mexicano, desde las expresiones prehispánicas hasta modernas y contemporáneas, se encuentra en exhibición en diversas latitudes del mundo, en países como Polonia, Italia, Estados Unidos y Francia, pero también en Japón, Argentina y España. La mayoría de estas exhibiciones fueron objeto de comentarios en esta columna Arte Total en Ecos de la Costa.

Bajo el título Orozco, Rivera y Siqueiros. La Muestra pendiente, la exposición presenta 70 piezas de los tres grandes muralistas mexicanos que se exhibirían en 1973 en Chile, en una muestra que fue cancelada por el golpe de Estado del 11 de septiembre ese país sudamericano.

La exposición, que desde 2015 ha sido admirada por más de 474 mil personas, durante la itinerancia que la ha llevado a Chile, Argentina y Perú, ahora se encuentra en Italia, gracias al apoyo de la Fundación Genus Bononiae para estar en exhibición hasta el 18 de febrero de 2018.

A fines de 2016 llegó a Verona, Italia, la exposición Mayas. El lenguaje de la belleza, que se extendió hasta 2017, luego de presentarse en China y Alemania. Más de 300 piezas, procedentes de los principales museos de México y relativas a la cultura maya, se exhibieron en el Palazzo della Vecchia Guardia.

Mayas. El lenguaje de la belleza explora la cultura de este antiguo pueblo a través de las palabras y textos de los propios mayas, utilizando –como nunca había sucedido antes– la más grande revolución antropológica del último siglo: el desciframiento de su escritura.

El 20 de octubre de 2016, el Museo de Arte de Filadelfia abrió sus puertas a la muestra Pinta la Revolución. Arte moderno mexicano 1910-1950 cuyo periodo de exhibición abarcó hasta el 8 de enero de 2017, con obras de José Clemente Orozco, Diego Rivera, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo y Rufino Tamayo, entre muchos otros. La exposición fue visitada por más de cien mil personas. Más tarde se presentó en el Museo de Arte de Dallas hasta septiembre de 2017.

Durante este año, la oferta cultural de nuestro país fue enriquecida con magnas exposiciones que permitieron que los más importantes acervos estuvieran en los museos mexicanos, como parte de las líneas de acción de la Secretaría de Cultura para traer a un mayor público nacional lo mejor del arte universal y garantizar el acceso de la población al conocimiento y a los servicios culturales.

En el Centro Cultural Tijuana (Cecut) se exhibió por primera vez durante marzo la muestra Viacrucis, la pasión de Cristo, del pintor colombiano Fernando Botero, procedente del Museo de Antioquia, de Medellín, Colombia, la cual estuvo integrada por 60 piezas: 26 óleos y 34 dibujos realizados por Fernando Botero. Luego de presentarse en Roma, Nueva York, Lisboa, Panamá y Chile.

Durante abril, por primera vez, el universo creativo de Jean Arp llegó a Latinoamérica, gracias a la colaboración de la Secretaría de Cultura y la Fondation Arp de Clamart, Francia, y la Embajada de Francia en México. La obra del artista francés, fundador del movimiento dadá y pionero de la escultura biomorfica, se presentó en el Museo de Arte Moderno (MAM) con 27 relieves y esculturas de mediano y pequeño formato en bronce, yeso, piedra, latón y madera, fechados entre 1930 y 1965; pintura al óleo de gran tamaño; tintas y gouaches sobre papel recortado; collages; papeles desgarrados; tapices; grabados, y una amplia selección de libros ilustrados por el artista.

Para junio, un diálogo abierto entre dos genios de la pintura universal a través de 147 obras entre óleos, obra gráfica y decenas de objetos grecorromanos, ibéricos y aztecas, fueron presentados en la magna exposición Picasso & Rivera: Conversaciones a través del tiempo, en el Palacio de Bellas Artes. Leo Matiz. Muralista de la lente, en San Ildefonso.

Inaugurada en noviembre y abierta hasta febrero de 2018, la exposición Rojo mexicano. La grana cochinilla en el arte presenta 49 piezas de 16 colecciones nacionales y 21 obras de 11 acervos internacionales con cinco módulos que abarcan el uso de este material en los textiles y las artes plásticas, sus connotaciones religiosas y su uso como símbolo del poder civil, además de ser imagen de la ostentación durante siglo XIX.

En el sur de la Ciudad de México, por el barrio de San Ángel, por primera vez, los viajes que el pintor y muralista Diego Rivera realizó a la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se presentan en la exposición Diego Rivera y la experiencia en la URSS, que hasta el 8 de abril de 2018 estará en los museos Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y Mural Diego Rivera.

Que este 2018, sea un año de crecimiento como seres humanos para afrontar cualquier dificultad que se nos presente en el futuro. Este año puede ser una oportunidad. Si despedimos el año con este enfoque, empezaremos el siguiente con más ganas y sintiéndonos más capaces de ir un poco más allá y avanzar aún más.

Aunado a ello agradezco lectores, su siempre valioso apoyo, levanto mi copa y brindo con ustedes, invitándoles a seguir unidos a favor de esto que tanto amamos: nuestro trabajo y la difusión del arte total, de temas interesantes para el público que, además, enaltecen la labor de los creadores de nuestro México.

Crear un buen año requiere, además de intención, mucha atención a nuestras acciones diarias, registrando aquello que nos enseña la vida tanto cuando nos salen bien las cosas como cuando tropezamos.

A veces esto no es fácil hacerlo solo porque hay muchos aspectos que son invisibles para nosotros, por lo que resulta muy aconsejable contar con alguien que nos dé un empujoncito, que nos despeje el camino y nos facilite las herramientas adecuadas para trascender nuestros límites.

Es mejor que nuestros pensamientos se concentren en el futuro y en todo lo que queremos lograr. Sé que con esfuerzo y perseverancia todo se puede conseguir. ¡Les deseo muchas felicidades en este nuevo año 2018!

