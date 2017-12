En pocos minutos …

WALTER MONTOYA LLEGÓ A MÉXICO

El volante argentino Walter Montoya, refuerzo de Cruz Azul para el Torneo Clausura 2018, llegó a nuestro país para enrolarse en su nuevo conjunto.

Sin dar declaraciones a la prensa y visiblemente fastidiado, el exjugador del Sevilla, abandonó las instalaciones del aeropuerto acompañado por gente de La Máquina y listo para presentar este viernes sus exámenes médicos.

Montoya tiene 24 años, surgió de Rosario Central y apenas en enero había sido contratado por el Sevilla a petición directa del entonces técnico andaluz, Jorge Sampaoli.

DJOKOVIC SE RETIRA DE ABU DABI

Los planes de Novak Djokovic de regreso a las canchas sufrieron un revés este viernes cuando la reaparición del dolor en el codo derecho le obligó a retirarse de un torneo de exhibición en Emiratos Árabes Unidos.

Djokovic no juega un torneo competitivo desde que la lesión del codo le obligó a retirarse durante cuartos de final en Wimbledon. El viernes debía enfrentar al español Roberto Bautista Agut en semifinales, su primer partido en casi cinco meses.

“Me siento terriblemente decepcionado de tener que retirarme. Desgraciadamente, en los últimos días empecé a sentir dolor en el codo y después de varios análisis mi equipo médico me aconsejó que no me arriesgue, que me retire del torneo y reanude inmediatamente las terapias.

Djokovic está registrado para el Abierto de Catar en Doha, donde defiende su doble título. Este torneo, que inicia el lunes, le sirve de preparación para el Abierto de Australia, que comienza en poco más de dos semanas.

AMARGA ROBERTO BAUTISTA REGRESO DE ANDY MURRAY

El británico Andy Murray, exnúmero uno mundial y actual 16º del ránking ATP, ausente de las pistas desde julio por una lesión en la cadera, disputó el viernes en el torneo de exhibición de Abu Dabi un partido a un set, que perdió (6-2) contra el español Roberto Bautista, 20º del mundo.

Presente en Emiratos Árabes Unidos en principio para entrenar, el escocés aceptó jugar ese mini-partido a petición de los organizadores del torneo, tras la baja de última hora de Novak Djokovic.

El serbio, también exnúmero uno del mundo y caído al número 12, tenía previsto reaparecer en la capital emiratí, pero a unas horas de su partido contra Bautista, en semifinales, fue declarado baja por dolor en un codo. Djoko no compite desde Wimbledon por ese problema.

Murray tenía previsto regresar a la competencia en el torneo de Brisbane (Australia), que comienza el domingo, pero decidió participar en Abu Dabi tras la llamada de los organizadores.

Contra Bautista, el jugador británico no forzó en ningún momento, siendo desbordado a menudo, pero pudo al menos experimentar un regreso a la competencia, diferente a las sensaciones de sus entrenamientos de puesta a punto.

El sábado, la final de esta cita de exhibición en Abu Dabi medirá a Bautista contra el sudafricano Kevin Anderson (N.14), que en la primera semifinal venció al austríaco Dominic Thiem (N.5) por 7-6 (8/6) y 6-4.

