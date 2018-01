Análisis Político: Virgilio, ¿senador o alcalde?

Virgilio Mendoza Amezcua, exalcalde de Manzanillo, diputado federal y dirigente estatal del PVEM, es un activo importante rumbo al 2018, pues trascendió en los medios nacionales que prácticamente está amarrado para la titularidad de la candidatura a senador por la alianza Verde Ecologista-PRI-Panal, y reconoce públicamente que también tiene el respaldo de Nacho Peralta, pero aún así, no debería descartarse para ocupar la candidatura a la Presidencia Municipal de Manzanillo, según los análisis políticos recientes, si se revisan fríamente los escenarios, estatal y nacional.

Empezando por la fórmula que le asignarán como compañera o compañero, ya que si bien la alianza nacional del Verde es con el PRI y Panal, ambos partidos aliados podrían hacerlo ganar o perder, perder si le designan a una compañera o compañero de fórmula que no jalara votos, pues hay historial electoral de derrotas de candidatos a senadores por este motivo, y esto es porque han surgido nombres de mujeres que supuestamente son priístas, pero que jamás se han parado en el PRI estatal; al igual el Panal pretenderá designar a una persona que no gana votos porque a pesar de que llegan a ser diputados federales o locales, no hacen trabajo social, ni político, jamás puede la gente localizarlos, por tal motivo su compañera o compañero de fórmula podría provocar desinterés o rechazo en votar por Virgilio y hacerlo perder, porque no debería desestimarse la fórmula al senado de Joel Padilla e Indira Vizcaíno, y aún cuando de todos modos será senador, sería un senador perdedor, y más aún cuando Héctor Insúa también se anotó para senador.

Por otra parte, la alcaldía de Manzanillo no puede señalarse que esté muy segura para su equipo, ya que Gaby Benavides sabemos bien que gana de calle, por su buen trabajo político, pero el grupo panista estatal de Jorge Luis Preciado, a pesar de que no tiene la dirigencia estatal, podría sus estructuras rechazar la candidatura de Gaby, a menos que Julia Jiménez, como nueva presidenta del PAN, logre el consenso de los delegados y el apoyo de Ricardo Anaya; será trabajo difícil. Entonces si Virgilio no será el candidato a la Presidencia de Manzanillo ni tampoco Gaby tampoco, ¿hay alguien de este grupo que gane de calle? Por otra parte, Gaby jurídicamente no puede ser reelecta por otro partido, tiene que ser postulada por el mismo PAN.

Si el proyecto político de Virgilio es rumbo a la gubernatura para el 2021, entonces ¿cuál de las dos posiciones le sería más conveniente?, en esto, la opinión de la clase política partidista tanto del PRI como del propio Verde está dividida, muchos quieren que sea senador y muchos más que sea alcalde, independientemente de la visión que tenga el propio Virgilio, porque para consolidar una plataforma más segura de conformidad al escenario, pareciera que le convendría participar mejor como alcalde. Este es un análisis político según el escenario que existe hasta hoy, ya que también se vendrá en cascada la influencia de los candidatos presidenciables, porque si alguno se infla mucho, puede ayudar o perjudicar también el escenario estatal; lo cierto es que Virgilio se convirtió en carta importante y quizás dentro de un mes pueden cambiar los factores que influyen rumbo al 2018, por lo pronto los diferentes amarres municipales ayudarán a este desenlace.

INDIRA ISABEL GARCÍA, TITULAR DE OSAFIG

Indira Isabel García Pérez, quien fuera la Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Infocol), es ahora la nueva titular de Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), por haberse registrado en una evaluación con otros 11 solicitantes para este cargo, debido a la convocatoria del Congreso estatal emitida por la renuncia del anterior responsable.

Indira Isabel fue electa por el consenso de un comité evaluador ciudadano y por la mayoría de los diputados locales, cuenta con la experiencia y capacidad que se requiere para llevar a cabo el trabajo de auditar las cuentas públicas de los 10 ayuntamientos y del Gobierno del Estado.

abelglezs@gmail.com

Comentarios