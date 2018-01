Interés Público

EL PEOR ALCALDE 2017

El alcalde de Colima, Héctor Insúa García, no sólo “viola la Ley del Municipio Libre” al pintar el Palacio Municipal de azul y blanco –los colores del partido político en el que milita (PAN), pues ello se encuentra estrictamente prohibido en las reformas aprobadas por el Congreso del Estado a dicho ordenamiento que rige a los cabildos de la entidad–, sino que ha lastimado las tradiciones de los colimenses y a comerciantes del primer cuadro histórico.

Recientemente, el diputado local y presidente del Congreso del Estado para el mes de enero de 2018, Javier Ceballos Galindo, adelantó que el Legislativo realizará un exhorto a los 10 alcaldes de la entidad para que apeguen sus actos a lo establecido en la Ley del Municipio Libre, con especial atención al alcalde Héctor Insúa, pues éste ha violado de manera palpable este precepto legal.

Insúa García ordenó pintar de colores azul y blanco la fachada de la Alcaldía de Colima, violando así las reformas a esta ley que fueron aprobadas en febrero del año pasado, en donde se señala que en materia de imagen institucional “es obligación de los presidentes municipales cumplir con el principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, establecido en los artículos 134 de la Constitución federal y 138 de la Constitución local”.

La Ley del Municipio Libre refiere que los alcaldes deben conservar una imagen municipal oficial que sea libre de todo contenido que promueva algún partido político, misma que deberá respetar el escudo oficial que identifica a cada municipalidad, así como los colores y lema del mismo.

Los munícipes también se deben abstener de utilizar en vehículos, en anuncios que difundan la actividad gubernamental, en uniformes de trabajo y en los informes oficiales, símbolos, lemas o colores que se relacionen con algún partido político.

En la utilización de los documentos e informes oficiales, además de abstenerse en la utilización de símbolos, lemas o colores que se relacionen con algún partido o asociación política, deberán emplear únicamente su escudo oficial.

Héctor Insúa no respeta lo anterior, lo que se agrava aún más porque este año tiene una connotación electoral, ya que se realizarán votaciones para alcaldes, diputados locales, federales, el Senado y para la Presidencia de la República.

Es lamentable la situación que se vive con la mayoría de alcaldes en el estado, con mayor énfasis en la capital del estado, pues prácticamente desprecian e ignoran la iniciativa que se presentó en febrero del 2017, ya que siguen pintando las oficinas administrativas y los palacios municipales con los colores de los partidos correspondientes.

A diferencia de la anterior administración, de Federico Rangel Lozano –quien pintó la alcaldía con un tono neutro y acorde a un edificio histórico—, siempre fue respetuoso de estos principios básicos de equidad electoral, incluso cuando no había una reglamentación en específico. Sin embargo, ahora que lo hay, el alcalde panista no sólo demuestra su falta de oficio político sino el nulo respeto por las leyes, las cuales no duda en aplicar en prejuicio de los pequeños comerciantes y de las personas más necesitadas, pero que él descaradamente viola.

Por lo demás, es un gasto innecesario: los y las alcaldes deben trabajar y dar resultados, sin embargo, se les ve inmersos en actividades proselitistas, como pintar la alcaldía con el color de su partido.

Es positivo que desde el Congreso, en la siguiente sesión, se exhorte para que se corrija esta situación que se está dando en la mayoría de los municipios con los colores partidistas. Y no sólo eso, sino que se aplique la ley a quienes de manera sistemática violan las disposiciones legales, máxime cuando son autoridades y deberían ser los primeros en cumplir la ley.

Si bien no hay una multa para quienes no cumplan con la ley, sí se marca que se deben corregir estas situaciones; no se descarta, también, que en su momento se tomen decisiones más drásticas para los alcaldes omisos.

Por otro lado, la dirigencia estatal del PAN debe analizar seriamente apoyar la reelección de Insúa, sobre quien pesan también demandas de carácter penal promovidas por el sindicato del ayuntamiento de Colima. Aunado a eso, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, dio a conocer que la administración municipal está despidiendo a varios trabajadores, a quienes les informa de la decisión solo de manera verbal.

Se conoce, de acuerdo a un funcionario de la capital, que serán alrededor de cien los que resulten afectados con el despido. El líder sindical señaló que muchos trabajadores del ayuntamiento capitalino tienen las horas contadas en su empleo, quienes, de manera clandestina, tratando de hacer el menor ruido posible, están siendo notificados de manera “verbal”, violando las normas elementales del derecho de todo trabajador, que han quedado despedidos.

Es conocido, hasta el momento, del despido de una persona de la Dirección de Ingresos y otra más de la Dirección de Abasto y Comercialización, quienes con eso modus operandi fueron “avisados de su despido” y “cortésmente” se les ha invitado a pasar por su liquidación a la Tesorería a partir del 2 de enero.

Este es otro error más de la administración de Héctor Insúa: los despidos que hasta ahora se conocen son totalmente injustificados, y por ello ningún trabajador se irá sin dar la batalla, apoyados en todo por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Colima y la Federación de Sindicatos, debido a que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y no podrán ser borrados de un plumazo.

Es previsible, pues, que las demandas penales y denuncias legales aumenten contra el todavía Alcalde de Colima, lo que resultará negativo para el PAN, como partido, en especial durante un proceso electoral en ciernes.

De ahí la importancia de que la dirigencia estatal del PAN analice concienzudamente la idoneidad de Héctor Insúa para buscar la reelección. No poca el capital político que está en juego con la Presidencia Municipal de Colima, capital del estado. De elegir a Insúa, el panismo estatal estaría eligiendo a candidato débil y con fuertes señalamientos.

Los antecedentes hablan por sí mismos, así como la falta de resultados, pues sólo se ha dedicado a realizar actividades de boato y de relumbrón, pero en prácticamente nada ha mejorado los servicios que por ley debe prestar el ayuntamiento. Insúa, pues, es un cohetito quemado y mal prospecto para la reelección. Haría bien el PAN en elegir a una figura joven, en lugar de optar por Héctor Insúa.

VOTO JOVEN, FUNDAMENTAL

Con 26.5 millones de ciudadanos de entre 18 y 29 años, y en un escenario de elecciones competidas, los jóvenes podrán ser la clave que marque el triunfo de partidos y coaliciones que contiendan en las elecciones federales y locales de 2018, en especial para la Presidencia de la República.

Las cifras indican que potencialmente el país está frente a un nuevo paradigma de la participación democrática, muy distinto al tradicional modelo: los jóvenes pueden marcar la diferencia por su importante densidad demográfica.

El gran reto a vencer para los candidatos a los diversos cargos electorales, es la abulia y el desinterés de los jóvenes para participar en la democracia, especialmente con la emisión del sufragio, pues a la gran mayoría no le interesa votar. En ese sentido, hay un importante segmento de jóvenes que ni siquiera cuentan con su credencial electoral, tampoco estudian ni trabaja. Es un sector de la sociedad que refleja una grave disociación de la realidad social y están inmersos en actividades ajenas a la participación ciudadana.

Sin embargo, también es una realidad, existen cientos de miles de jóvenes que viven, trabajan y estudian para salir adelante y aportar a la democracia mexicana. Un ejemplo de esto fueron las movilizaciones juveniles en labores de apoyo tras los sismos que vivió una parte del país los pasados 7 y 19 de septiembre; en esos momentos trágicos se revelaron los jóvenes, quienes participaron y buscaron información.

En todos ellos, interesados o no, el Instituto Nacional Electoral (INE), partidos y candidatos deben enfocar sus baterías por las vías que ese sector usa: el contacto e interacción electrónica, en particular las redes sociales, como Facebook y Twitter.

Datos del Registro Federal de Electores (RFE) del INE –con corte al 5 de diciembre– indican que hay 26 millones 517 mil ciudadanos de entre 18 y 29 años en el Listado Nominal de Electores, mismo que está integrado por ciudadanos que cuentan con su credencial de elector y por tanto son potenciales votantes en las elecciones del 1 de julio de 2018.

De ellos, sólo de 18 años hay un millón 717 mil personas, y de 19 años, dos millones 937 mil jóvenes. De 20 a 24 años están enlistados 11 millones 19 mil, y de 25 a 29 años, un total de 10 millones 842 mil. Juntos, todos estos rangos, suman 26 millones 517 mil ciudadanos menores de 30 años.

El registro al Listado Nominal de Electores aún está abierto, y dada la importancia de ese sector, se reforzará el llamado a los jóvenes de 17 y a punto de cumplir 18 años. De acuerdo con el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, realizado por el INE, los jóvenes de México de 18 a 29 años no se identifican con ningún partido.

Hasta 2014, del total de los jóvenes en el listado, quizá 16 % (14 millones) “pudiese salvarse de caer en el abstencionismo y no repetir esquemas tristes y lastimosos que van más allá de 50 % [de apatía de jóvenes] en elecciones pasadas”. Pero ese porcentaje del voto joven en 2018 dependerá de que sea efectivo el llamado a participar y que encuentren una oferta política atractiva.

De ahí la trascendencia de construir una propuesta electoral atractiva para los jóvenes en México. Desgraciadamente, hasta el momento, ninguno de los precandidatos presidenciales ha podido generar y difundir una propuesta viable y efectiva que resuelva de fondo los graves problemas que enfrenta este sector de la población, como son el desempleo, los malos salarios, la poca oferta educativa y la falta de universidades públicas –o un mayor apoyo a éstas–.

Tanto las propuestas de Andrés Manuel López Obrador y de Ricardo Anaya –dotar de becas universales o apoyos económicos a todos los mexicanos— son inviables económicamente y no resuelven de fondo la problemática, que se centra en la incapacidad de la economía para propiciar mejores empleos y mayores oportunidades de estudio.

Se requiere de una plataforma electoral que incluya la misma participación de los jóvenes. Sólo así, escuchándolos, se podrán construir las propuestas y estrategias pertinentes para solucionar, de fondo, las principales problemáticas que aquejan a este sector de la población, tan importante para la salud democrática de México.

OPORTUNIDADES PARA EL 2018

De acuerdo con el tesorero de la Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima, José Dolores Chávez Vázquez, para la zafra 2018 se pretende producir alrededor de 35 mil toneladas de sal, además de abrir nuevos mercados para el producto en estados del centro de la República.

La zafra de sal de la temporada 2017 fue bastante buena: se obtuvieron 37 mil toneladas, terminando a principios de junio cuando se inicia el temporal de lluvias, esto debido a que la explotación se realiza en la laguna de Cuyutlán. Si bien no hay una fecha exacta para iniciar con la zafra del 2018, se pretende comenzar en el mes de marzo, cuando llega el estiaje y la laguna se seca, lo cual es aprovechado para la producción.

Actualmente, se tiene una producción base que es entre 30 mil y 35 mil toneladas de sal para el 2018. Sin embargo, esta cantidad se regula por el mercado. Este 2017 fue positivo, ya que se obtuvo un excedente de dos mil toneladas.

En ese sentido, el mercado potencial para la sal de Colima son los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Michoacán, aunque ya se incursiona en estados más alejados como el Estado de México, Puebla, Guerrero, Aguascalientes y Guanajuato.

Desafortunadamente, a pesar del gran potencial de este producto, no se ha podido exportar a otros países porque no se ha adquirido la certificación. Se sabe que desde hace años se está trabajando en la denominación de origen, procedimiento que en términos legales va muy avanzado. Pero hasta el momento no se ha logrado concretar.

Es importante, por lo tanto, que las autoridades competentes, en especial la Secretaría de Fomento Económico, impulsen las negociaciones y los procesos legales para concretar que la sal de Colima tenga su denominación de origen. Esto representaría un gran avance e impulso para la economía de locatarios que producen la sal de manera artesanal en el estado.

Si bien el precio de la sal ha venido a la baja porque ha habido demasiada producción, (anteriormente el precio estaba por arriba de los dos mil pesos por tonelada, pero actualmente está un 40 % abajo, debido a la oferta existente), esto no puede ser un pretexto para dejar de lado la capitalización de este producto, el cual puede exportarse a los rincones más distantes del mundo.

Y es que en Colima se produce la sal gourmet, la cual es seleccionada para escoger la de mejor calidad; también se produce la flor de sal, que es un producto que se elabora en determinado tiempo porque requiere de condiciones especiales, como la salinidad, factores climatológicos, del viento y que el sol esté intenso, además que tiene un horario de producción, por eso es escasa y tiene un precio elevado en el mercado.

Será un acierto que en el 2018 se impulse la producción de sal, pero sobre todo que se logre la denominación de origen, lo que impactaría de manera positiva para los productores de salinas, cuyas familias viven de este producto desde hace decenas de años.

